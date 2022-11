Officieel: Tim Matthys verlaat Anderlecht en wordt sportief directeur bij KV Mechelen

De overstap van Tim Matthys speelde al een paar dagen in de achtergrond. KV Mechelen was angstvallig op zoek naar een nieuwe sportief directeur, nadat Tom Caluwé voor een nieuwe uitdaging bij Club Brugge had gekozen.



Matthys werkte eerder al bij Mechelen, als verantwoordelijke van de scoutingcel. Ook bij Anderlecht werkte hij als scout. Als sportief directeur deed Matthys ervaring op bij AA Gent.



"Na het eerste contact kwamen de kriebels van toen ik voor "den I" (de sfeertribune) speelde. Daarna is alles snel gegaan. Ik ben blij dat ik hier terug ben", vertelt Matthys.



"Ik hoop het goeie werk dat Tom hier geleverd heeft voort te zetten, al geloof ik niet dat één iemand een club groot kan maken."

Matthys trekt de deur dicht bij Anderlecht. "Dat was eigenlijk niet mijn intentie, maar deze kans kon ik niet weigeren. Anderlecht toonde veel begrip toen ik zei dat ik naar Mechelen wou trekken. Dat toont dat het nog altijd een grote club is en zal blijven. Ik ben dan ook zeker dat ze zullen terugkeren aan de top van het Belgische voetbal."