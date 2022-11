Tim Matthys "zit in laatste rechte lijn" om nieuwe sportieve baas van KV Mechelen te worden

Het vertrek van Tom Caluwé als Sportief Directeur bij KV Mechelen begin oktober sloeg een gat in de sportieve werking van KVM. “Tom heeft de afgelopen jaren een geweldig parcours afgelegd en zorgde voor een kwaliteitsvolle spelersgroep met mooie resultaten", prees CEO Frank Lagast.

KVM is in zijn zoektocht naar een opvolger uitgekomen bij Tim Matthys (38). De club is "in de laatste rechte lijn van de onderhandelingen", wordt ons bevestigd bij KVM.

Matthys kent het Mechelse huis. Hij speelde in Mechelen tussen 2014 en 2019 en ging er na zijn profcarrière aan de slag als hoofdscout.

Lang bleef hij niet in die functie. Na enkele maanden koos hij voor een job als scout bij AA Gent. Daar werd hij weggeplukt in december 2021 door Anderlecht om de scoutingscel te versterken en Peter Verbeke te ondersteunen.