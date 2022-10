Wouter Vandenhaute waarschuwt na trainersontslag: "Het kan nog altijd dieper"

"Het is ongelofelijk shit dat Peter uitgevallen is", zegt de voorzitter. "Ik neem tijdelijk enkele taken over, maar ik heb geen ambitie om deze club te runnen. We kijken hoe we ons intern beter kunnen organiseren."

"We discussiëren over welk soort coach we willen en we gaan onze tijd nemen. Voor de korte termijn is Robin (Veldman) de enige realistische oplossing. We gaan niet snel een nieuwe coach nemen - aan kandidaten geen gebrek, sinds vanmorgen nog minder."