Vandenhaute wil sportieve structuur bij Anderlecht veranderen: "Want dit is onhoudbaar"

"Vorige zomer waren we nog met z'n drieën en nu zit ik hier alleen." Door het vertrek van Vincent Komany en de afwezigheid van CEO Peter Verbeke is Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute de last man standing in de sportieve structuur van paars-wit. Daar moet snel verandering in komen: "We zijn gewoon met te weinig."