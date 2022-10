"Het probleem bij Anderlecht ligt meer bij het DNA van de spelers dan bij de coach"

Na een 7e competitienederlaag, nota bene bij rode lantaarn Zulte Waregem, is Anderlecht afgegleden naar de 9e plaats in de competitie. Peter Vandenbempt begrijpt dat de club desondanks het vertrouwen in coach Felice Mazzu blijft behouden. "Maar Anderlecht staat wel voor een horrormaand."

Ze hebben gisteravond vrij snel beslist dat Felice Mazzu mag aanblijven als trainer. Daar is geen zware deliberatie aan vooraf gegaan. Al was het maar om hem gemoedsrust te geven voor de belangrijke match tegen Standard van zondag. Vanuit de spelersgroep is er ook opnieuw een teken gegeven dat ze nog altijd 200% achter de coach staan, zoals we bij het 2e doelpunt zagen. Maar de spelers kunnen wel zeggen dat ze de coach graag hebben en ze het zelf moeten doen, op een bepaald moment moeten daar dan toch ook resultaten aan gekoppeld worden.

Deze spelersgroep vervalt al te vaak in dezelfde fouten. Dat is al jaren zo, niet enkel dit seizoen. Peter Vandenbempt

Het is meer een probleem van het DNA van de spelers dan van de coach. Mazzu is gehaald om er een beetje meer Union in te steken, zoals we ook zagen tegen Club Brugge en Young Boys Bern. Maar deze spelersgroep vervalt al te vaak in dezelfde fouten. Dat is al jaren zo, niet enkel dit seizoen. Ook onder Vincent Kompany - om wie de supporters nu heel hard roepen - zag je dit al op cruciale momenten. In de laatste match van de reguliere competitie, op Kortrijk, toen Anderlecht nog Play-off I moest halen: een non-match in de eerste helft. Hetzelfde zagen we in de bekerfinale, toen Anderlecht na jaren in de woestijn eindelijk weer had kunnen uitpakken met een trofee: een non-finale. Ook in Play-off I zelf, tegen Union, zagen we een groot deel van deze selectie door de mand vallen qua wedstrijdbenadering en mentaliteit. Het is geen kwade wil, het zit in het DNA van dit type spelers.

"Roep om Kompany? Het geheugen is soms kort"

Er wordt nu verwezen naar het ontslag van Vincent Kompany en voor de perceptie is het een tegenvaller dat iemand die in het hart van de Anderlecht-supporters het momenteel uitstekend doet bij een andere club, Burnley. Maar om nu te zeggen dat als Kompany was gebleven Anderlecht naast Genk en Antwerp bovenaan had gestaan, dat is te simpel. Vorig seizoen waren de resultaten en het spelpeil onder Kompany rond deze periode vergelijkbaar met nu. Ook toen werd er geroepen om het ontslag van de coach. In de media vroegen ze zich openlijk af hoe het kon dat iemand met deze resultaten trainer kon blijven. Ex-trainers maakten zelfs hun beklag - eerder zelfbeklag - "dat zij dat in hun tijd niet overleefd zouden hebben". Het geheugen van de mensen is dus kort.

Vorig seizoen waren de prestaties en resultaten ook niet goed. Ook toen riepen ze om het ontslag van de coach, Vincent Kompany. Peter Vandenbempt

"Transfers deze zomer waren geen groot succes"

Er zijn ook veel spelers vertrokken: Zirkzee, Kouamé en Gomez voornamelijk. Dan verlies je 38 goals en 38 assists. En hun vervangers vallen tegen.

Toch vind ik het te gemakkelijk om te zeggen dat de mercato van Anderlecht "weer mislukt" is. De voorbije jaren waren er wel steeds voltreffers. Maar het is duidelijk dat afgelopen zomer geen groot succes was.



Fabio Silva is een ongelooflijk geslaagde transfer en daarnaast zijn er spelers gehaald waarvan we toen zeiden: dat zijn absolute aanwinsten voor Anderlecht. Esposito kwam met veel adelbrieven, gesteund door Lukaku. Diawara hebben we zelf aan het werk gezien in de Champions League, met Roma en Napoli. Dat leek een toptransfer te zijn. Maar momenteel zijn die niet geslaagd. De malaise bij de club is dus een gedeelde verantwoordelijkheid: ja, er zijn spelers gehaald die te weinig rendement hebben, maar uiteindelijk blijft de trainer wel de eindverantwoordelijke.



Als de positie van de trainer voor en na elke match een topic blijft, dan wordt het op een bepaald moment wel onwerkbaar. Dan wordt een ontslag toch onvermijdelijk, al was het maar om de druk van de ketel te halen, zodat de andere mensen in de club kunnen blijven functioneren.

"Een horrormaand"