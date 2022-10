Anderlecht verliest weer na duel vol dubieuze VAR-fases, rode kaarten en goal in 95e minuut

Zulte Waregem - Anderlecht in een notendop:

Beide ploegen gaven het vertrouwen aan dezelfde jongens van afgelopen weekend. Ook de jonge Stassin mocht dus weer starten bij Anderlecht. Maar de eerste aanvallers die we in beeld kregen waren die van Zulte Waregem.





Na vijf minuten werd Vossen uit het oog verloren. De ervaren spits haakte even af en knikte dan de openingstreffer binnen. De openingsgoal maakte paars-wit niet wakker, want enkele minuten later trapte Vigen tegen de paal. Pas na een half uur kon Anderlecht een eerste keer dreigen. Vossen moest twee keer redding brengen op de doellijn.

Het bleek het begin van een dol kwartier. Eerst trof Offor nog eens de lat. Daarna was het weer aan Anderlecht. Ndiaye miste nog, maar Silva scoorde wel. De Portugees liep een voorzet van Murillo aan de eerste paal binnen. 1-1, of dat dachten we toch.

Scheidsrechter Laforge werd naar de monitor geroepen. Hij zag dat Arnstad buitenspel stond bij het doelpunt, maar in plaats van het doelpunt af te keuren, kwam Laforge terug op een eerdere fase. Hij wees naar de penaltystip voor een fout van Derijck. De verdediger kwam goed weg met een gele kaart. Via de omweg van een penalty trapte Silva uiteindelijk toch de 1-1 binnen.

In het slot van de eerste helft kreeg Debast nog rood voor een vermeende elleboog, maar in de herhaling bleek niets aan de hand. De VAR liet Laforge de kaart weer intrekken.