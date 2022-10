Welke indruk gaf Wouter Vandenhaute?

Vandenhaute wilde graag een voorzitter zijn die niet of niet te vaak van trainer wisselde, maar nu is het na Frank Vercauteren en Vincent Kompany al nummer 3.

Wat werd er gezegd over het supportersgeweld van gisteren?

Hij is beschaamd en kan er zich net als vele fans niet in vinden. Dat gedrag maakt de crisis nog veel dieper.

Waarom is het niet gelukt onder Felice Mazzu?

Dat is een hele moeilijke vraag. Wat er van Mazzu verwacht werd - met zijn ervaring en als people manager de ups en downs van onder Kompany wegwerken -, is niet gelukt.

Is er een probleem met de kwaliteit van de spelersgroep?

Het is nog maar de vraag of een nieuwe trainer dit op middellange termijn kan oplossen. In 1,2,3 zal het zeker niet gebeuren. Bij Anderlecht, denk ik, zijn ze daar misschien ook niet helemaal van overtuigd.

Wouter Vandenhaute wil nog Europees voetbal. Is dat realistisch?

Vandenhaute zei duidelijk dat dit geen overgangsseizoen is. En Europa is het minimum voor Anderlecht.

In onze competitie kan dat natuurlijk met de play-offs. We zitten nog niet eens halverwege en er zijn al straffere inhaalbewegingen gemaakt. Er is ook nog de beker.

Wie is de voorlopige T1 Robin Veldman?

Hij wordt in die mate geapprecieerd dat hij geen coach zal blijven omdat men zijn kwaliteiten wil bewaren op lange termijn. Als je hoofdcoach wordt, is er natuurlijk een einddatum.

Hij is enkele jaren geleden overgekomen van Ajax. Hij is iemand met adelbrieven en staat heel hoog aangeschreven op Neerpede.

Als we naar de financiën kijken: is Anderlecht nog wel een topclub?

De naam en uitstraling in Europa zijn min of meer onaangetast gebleven. Maar als je kijkt naar de financiën, dan is Anderlecht alleen al in België misschien de nummer 4 of 5.

De financiën zijn verbeterd na de crisis waarbij Anderlecht flirtte met het faillissement. Er zijn ingrepen geweest: Coucke schoof de schulden op lange termijn, Vandehaute stapte met vennoten in de club.

De basis is nu stabieler en er is geen ruzie meer tussen de aandeelhouders, maar het is de realiteit dat Anderlecht nog altijd elke euro omdraait. Het kan nog altijd niet doen wat het wil.

Zoals Vandenhaute zei: de tijd dat Anderlecht zich als rijkste club alles kon permitteren, is voorbij en komt niet terug.