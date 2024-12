"Ik zag helemaal niets meer!": winnares Ceylin Alvarado lacht om val die slotronde razend spannend maakte

zo 15 december 2024 15:26

Een smak en de seconden voorsprong smolten als sneeuw voor de zon. Op een verraderlijk en modderig parcours in Namen maakte Ceylin Alvarado het nog erg spannend in de slotronde door een val. "Ik wist niet in welk spoor ik aan het rijden was", glimlacht de winnares over het moment.

Een slipper, een val en plots werd ruim een halve minuut voorsprong slechts een handvol seconden. Ceylin Alvarado moest plots alle zeilen bijzetten om Lucinda Brand af te houden in Namen. Dat het lukte, zorgde voor een kamerbrede glimlach bij de Nederlandse na de cross. "Op het einde voelde ik de vermoeidheid wel", knipoogde Alvarado. "In de laatste ronde zag ik niets meer door mijn vuile bril. Ik wist ook niet in welk spoor ik nu aan het rijden was. Dat was best lastig." "Toen ik die fouten maakte, dacht ik dat ik nog harder zou moeten fietsen. Maar dat lukte niet meer. Ik had geluk dat het loopstuk en de afdaling er was, waardoor ik wat vaart kon maken. Daarna perste ik er alles uit wat er nog in zat tot aan de streep."

Als je van tevoren had gezegd dat het zo zou gaan, had ik meteen getekend. Ceylin Alvarado