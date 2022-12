Wie wordt nieuwe bondscoach? "Een buitenlander én een winnaar, zolang TD maar een Belg is"

Na de uitschakeling in de groepsfase van het WK stapte met Roberto Martinez niet alleen de bondscoach van de Rode Duivels op, maar ook de technisch directeur. Opeens moesten er niet één, maar twee gaten worden gevuld.

En dat veroorzaakte gekibbel. "CEO Peter Bossaert had een persconferentie aangekondigd, waarin hij zou uitleggen hoe ze op zoek gingen gaan naar een nieuwe bondscoach", vertelt Bart Lagae.

"Dat schoot evenwel in het verkeerde keelgat bij de raad van bestuur van de voetbalbond. Dat waren de mensen die de voorbije jaren monddood waren gemaakt, maar nu wel hun rol wilden spelen. Ze eisten een degelijke evaluatie van wat er fout was gelopen bij de Rode Duivels."

Uiteindelijk werd een taskforce opgericht met CEO Peter Bossaert, Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, Antwerp-CEO Sven Jaecques en Standard-CEO Pierre Locht. "Er was nog even sprake van Mehdi Bayat, maar omdat die in opspraak was gekomen in de zaak-Propere Handen, net als Verhaeghe overigens, ging dat niet door", weet Lagae.

Het is opvallend dat Bart Verhaeghe opnieuw werd aangesproken. Hij leidde in 2016 al de zoektocht naar Martinez en stelde in 2018 ook Peter Bossaert aan als CEO, al was de Club-voorzitter toen wel nog een lid van de voetbalbond.