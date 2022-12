KBVB start speciale taskforce om opvolger Martinez te zoeken: "We gaan meteen aan de slag"

“De voorbije dagen waren best woelig. Daar moeten we niet flauw over doen", voegt CEO Bossaert nog toe in een reactie. "Net zoals het groepsgesprek bij de Rode Duivels heeft het ons als Raad van Bestuur goed gedaan om de dingen te benoemen en uit te praten."

"We kijken nu weer vooruit en gaan samen aan de slag. Hoewel de uitdagingen groot zijn, is dit niet ground zero. We hebben in Tubeke een state-of-the-art infrastructuur. De sportieve structuur staat er ook en is erg stevig", luidt het.

"Er zijn heel wat spelers die de ambitie hebben uitgesproken te willen blijven deel uitmaken van de ploeg. Er is ook nieuw, aanstormend talent. Aan de nieuwe bondscoach om ermee aan de slag te gaan en ons naar nieuwe successen te leiden.”