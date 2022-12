Vandenbempt: "Spelers die bepalen wie bondscoach wordt? Dat is een gevaarlijke situatie"

"Dat de geplande persconferentie geannuleerd werd, heeft een aantal redenen", weet Peter Vandenbempt. "Een van de belangrijkste is misschien wel dat de Raad van Bestuur die daaraan moest voorafgaan niet meteen kon plaatsvinden, omdat een aantal mensen van de RvB niet beschikbaar was."

"In de RvB vond een aantal mensen het geen goed idee dat de CEO nu snel een persconferentie zou geven over hoe hij de zaken zou aanpakken en hoe het nu voort moest."

"Zij willen eerst een grondige evaluatie van het WK en de manier waarop er de voorbije jaren gewerkt is. Dat moet eerst intern besproken worden voor je naar de pers communiceert. Dat lijkt mij overigens de juiste volgorde."

"Ik heb de indruk dat een aantal mensen vindt dat er wat meer controle mag zijn. In een bedrijf is het normaal dat de CEO bevoegdheid heeft over de samenstelling van zijn management, in casu de technisch directeur, de bondscoach en de andere leden van het technische apparaat. Daarna worden die keuzes dan voorgelegd aan de RvB. Dat is de normale gang van zaken."