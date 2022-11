"Duidelijke onvrede in spelersgroep is minstens even erg, zo niet erger dan het resultaat"

Peter Vandenbempt ziet het allesbehalve rooskleurig in voor de Rode Duivels. "Als je het objectief bekijkt en ziet hoe de Belgen hun vorige 2 matchen hebben gespeeld, dan is het op dit moment onmogelijk om Kroatië te verslaan", zegt onze voetbalcommentator in zijn analyse na België-Marokko.

Tegen Marokko was het - op het resultaat na - allemaal iets beter dan tegen Canada. De Belgen hadden wat meer controle over de wedstrijd en over de tegenstander. Toch zeker in de eerste helft. Dat had misschien te maken met de gewijzigde veldbezetting, maar vooral ook met de manier waarop Marokko de wedstrijd aanpakte. De Marokkanen hadden er geen probleem mee dat België de bal had. De conclusie blijft toch dezelfde: België heeft ondanks dat balbezit geen enkele kans gecreëerd. In de tweede helft waren er 2 schoten, van Hazard en van Mertens. Dat is het dan geweest. Enkele individuele prestaties waren wat beter. Ik vind dat Hazard - we leggen de lat natuurlijk heel hoog voor hem - zijn beste interland heeft gespeeld in een eeuwigheid. Onana heeft het prima gedaan. De defensie stond ook beter, heeft nauwelijks een kans weggegeven en werd vooral op stilstaande fases bedreigd. Maar we zitten nog altijd collectief en individueel mijlenver van het niveau waarmee België de wereld heeft veroverd 4 jaar geleden.

"Het publiekelijke vingerwijzen is een heel slecht teken"

Minstens even erg, zo niet erger dan de prestaties die zijn geleverd is dat er duidelijk onvrede is binnen de spelersgroep. Dat is niet ongebruikelijk als je zolang en al zovele jaren samenspeelt. In een grote groep volwassenen zijn er altijd spanningen. Zolang je wint, steken die spanningen

meestal de kop niet op. De ontevreden spelers zwijgen dan ook. Maar dat België in gespreide slagorde - ik overdrijf misschien een beetje - die laatste

wedstrijd tegen Kroatië moet aanvatten, is zorgwekkend.

Er zijn een paar uitspraken gedaan, die heel slecht zijn gevallen. Er was de uithaal van De Bruyne tijdens de wedstrijd tegen Canada, dat is slecht gevallen bij Alderweireld en Vertonghen. Je kan dan achteraf wel zeggen: “Ja, we praten dat uit en moeten discussiëren.” Wat Hazard zei op de persconferentie, half grappend, over de trage verdedigers en dat ze snellere moesten zetten, is slecht gevallen bij Jan Vertonghen. Dat De Bruyne blijkbaar ook in een interview, al was dat dan off the record en stond het toch in The Guardian, gezegd heeft dat we te oud zijn om wereldkampioen te worden. Nu zegt Vertonghen dat we geen kansen hebben gecreëerd. Het publiekelijke vingerwijzen is een heel slecht teken. Ik weet niet of je dat zomaar weggepoetst krijgt op een paar dagen. Dat is minstens even slecht nieuws als de vorm van de Belgen.

"Momenteel is het onmogelijk om Kroatië te verslaan"

De supporters die naar de wedstrijd van Kroatië tegen Canada hebben gekeken, zullen niet optimistischer geworden zijn. De Duivels moeten winnen tegen Kroatië. Met een gelijkspel kan het ook nog en een belachelijke score in Canada-Marokko. Kroatië had ook een moeilijke start tegen Canada. Maar ze hebben dat nadien rechtgezet met dat magistrale middenveld, dat overigens ook al een beetje op leeftijd is met Modric, Brozovic en Kovacic. Als je het objectief bekijkt en ziet hoe de Belgen hun vorige 2 matchen hebben gespeeld, dan zeg ik dat het op dit moment onmogelijk is om dit Kroatië te verslaan. Behalve dat het voetbal is en dingen kunnen veranderen, moet je toch nog blijven geloven in een goede afloop. Maar het zou me toch bevreemden dat België ineens zoveel beter gaat beginnen te

voetballen, dat het die collectieve spirit terugvindt en dat De Bruyne ineens weer kan voetballen. Ze staan er in elk geval heel slecht voor.

Kroatië versloeg Canada met 4-1.

"Wie zal Martinez evalueren bij Belgische voetbalbond?"

De bondscoach ligt al langer onder vuur. Als je dan begint te verliezen, dan komt dat nog meer boven water. Ik vind ook niet dat hij een geweldige beurt heeft gemaakt met zijn vervangingen, die onder de loep zijn genomen en bevreemdend waren. Onana en Hazard die van het veld werden gehaald en Mertens die als vervanger de voorkeur kreeg op Trossard.



Geen Doku en Openda, op die wissels zat ik te wachten omdat ze met die snelheid Egypte in de problemen hadden gebracht. Dat hadden ze ook kunnen doen met Marokko. Maar vooral ook de twijfels die De Bruyne heeft geuit over de tactiek die wordt aangewend. De groepsgeest die blijkbaar niet optimaal is. Dat is ook de verantwoordelijkheid van de bondscoach.

Ik kan me moeilijk voorstellen dat als België eruitgaat - en het kan dan nog met een goede prestatie zijn - in de 1e ronde, ze dan gewoon verderdoen met deze bondscoach. Peter Vandenbempt

Er zijn veel mensen die vonden dat het na het EK al goed was geweest om te wisselen met het oog op het WK. Maar ik kan me toch moeilijk voorstellen dat als België eruitgaat - en het kan dan nog met een goede prestatie zijn - in de eerste ronde, dat ze dan gewoon verderdoen met deze bondscoach. Alleen is het probleem: wie zal die evaluatie maken bij de Belgische voetbalbond? Want zoals je weet is Roberto Martinez ook technisch directeur, hij is dus zijn eigen baas. Bij de voetbalbond zijn ze allemaal een beetje verongelijkt als je daar een opmerking over maakt. CEO Peter Bossaert heeft gezegd dat ze na het EK een sportieve evaluatie hebben gemaakt met een panel van specialisten. Als we dan vroegen wie die mensen zijn, mochten we dat niet weten. Dat is interne keuken. Gaat datzelfde panel een evaluatie maken? Ik weet het niet. Er ligt een pak werk op de plank. Als België daar nu miraculeurs doorkomt na een weergaloze wedstrijd tegen Kroatië en dan gaat spelen tegen Spanje of Duitsland, dan kan dat allemaal. Wie naar de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland keek, weet dat als het niet tegen Kroatië is het in de 1/8e finales zal eindigen voor België. Dat is het niveau van de wereldtop op dit moment en daar zit België mijlenver vandaan.