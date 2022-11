Belgische WK-kansen dalen na Canada bij statistiekenbureau: geen finale maar halve finale

Het bekende statistiekenbureau Gracenote kwam voor aanvang van het WK in Qatar met hun voorspelling naar buiten. Het bureau toonde veel vertrouwen in een Belgisch succes, want het plaatste de Rode Duivels zowaar in de finale, waar ze finaal zouden verliezen tegen Brazilië.

Maar ook tijdens het toernooi komt Gracenote met updates. Na de eerste speeldag in Qatar werd er een nieuwe voorspelling gedaan en daarin verliezen de Belgen wat van hun pluimen.

Niet de finale, maar wel de halve finale wordt volgens Gracenote het eindstation van België.

Opvallend: Argentinië, dat verrassend verloor van Saudi-Arabië, zou zich wel nog herpakken en de finale halen, volgens het bureau.

Maar door die nederlaag belanden de Argentijnen virtueel in de tabelhelft van de Rode Duivels en dat beïnvloedt dus de Belgische kansen.

Duitsland, dat verloor van Japan, zou de groepsfase niet overleven.