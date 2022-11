Van 2 sterren tot "teleurstelling van het WK": hoe schatten ze in het buitenland de Rode Duivels in?

In eigen land zijn de verwachtingen bescheiden. Maar hoe kijkt de concurrentie naar de WK-kansen van de Rode Duivels? Van Brazilië, over Frankrijk, tot de Verenigde Staten: een overzicht.

Frankrijk: Niet meer dan twee sterren voor de Duivels

Zekerheden en vragen. Zo vat het Franse L'Equipe de Belgische selectie samen. Met oog voor de Belgische sterktes: Thibaut Courtois ("de beste doelman ter wereld") en Kevin De Bruyne ("één van de beste middenvelders ter wereld"), maar ook met aandacht voor defensieve zorgen van de Duivels ("verouderd" en "zorgwekkend"). Is België nog een favoriet voor de wereldtitel volgens de Fransen? Dat niet. Onze nationale selectie krijgt 2 sterren (uit 5). Ter vergelijking: ook groepsgenoot Kroatië en Portugal krijgen hetzelfde aantal. Brazilië krijgt als enige een "full house".

Verenigd Koninkrijk: Favoriet voor vroege exit

In de gespecialiseerde Engelse media hebben ze hun huiswerk gemaakt. "Er is een gevoel dat deze groep hun piek al voorbij is", klinkt het bij The Athletic. "En dat het niet beter zal worden dan vier jaar geleden." Toch noemen ze het "een allerlaatste kans voor een generatie die onder de verwachtingen bleef".

Ik denk dat de Belgen er wel eens snel zouden kunnen uitliggen. Jamie Carragher

Bij televisiereus Sky Sports is er even weinig optimisme over de kansen van de Belgen. 3 van de 4 analisten - onder wie Jamie Carragher - schuiven ons land naar voren als verrassing om het toernooi al vroeg te moeten verlaten. Enkel Gary Neville koos een ander land: Uruguay.

Carragher: "België is een geweldig team geweest, maar ik heb het gevoel dat dit een stapje te ver gaat. Lukaku speelde al weken niet meer. Ik denk dat ze er wel eens snel zouden kunnen uitliggen."

Nederland: "De grootste teleurstelling dit WK"

"België is een ploeg die achterom kijkt en vertrouwt op het verleden." Dat zijn de harde woorden in de vooruitblik van het Nederlandse VI. "Martinez houdt vast aan de voetballers die hem veel hebben gegeven. Dertigers die het tempo niet meer kunnen bijbenen en niet meer in de Europese top actief zijn. Spanje-coach Del Bosque zei ooit dat een succesvolle generatie het verdient op het veld te sterven. De Belgen zitten in zo’n zelfde fase."

Ook Rafael van der Vaart liet bij NOS optekenen dat hij weinig vertrouwen heeft in de Belgen. "Ik denk dat zij de grootste teleurstelling worden dit WK", vertelde de voormalige middenvelder en veelgevraagde analist. "Als je puur naar de selectie kijkt, kunnen ze ook zomaar verrassen, maar ik denk dat ze, zeker verdedigend, over hun hoogtepunt heen zijn."

Verenigde Staten: Top-10 in de befaamde Power Rankings

Kennen Amerikanen iets van voetbal? Dat valt af te wachten. Achteraf zullen we misschien eens met hun befaamde "Power Rankings" - waarin ze alle ploegen rangschikken - lachen. Feit is dat ze bij NBC Sports wél geloven in de kansen van de Belgen. In hun ranking pronkt België op een mooie 4e plaats. Enkel topfavoriet Brazilië, Argentinië en Frankrijk staan een trapje hoger. Bij Bleacher Report kijken ze wat minder rooskleurig naar onze selectie. "De tijd zit er bijna op voor de Gouden Generatie", klinkt het. Zij vestigen de aandacht op de slechte recente resultaten van de Belgen, maar zetten De Bruyne en co toch op een verdienstelijke 8e plek in de rangschikking.

Duitsland: Lagere verwachtingen, betere prestatie?

Ook bij het Duitse Ransport zetten ze de Belgen op een 8e plek in hun ranglijst. De Duitsers schatten de kansen van de Belgen lager in dan de voorbije toernooien, al ligt daar misschien ook een voordeel. "De Belgen worden minder hoog ingeschat dan de voorbije toernooien, misschien helpt hen dat om te slagen in Qatar."

Canada: "Alles is mogelijk dankzij KDB"

Canada is de eerste tegenstander van de Rode Duivels dit WK. Hoe kijken zij naar onze kansen? The Score plaatst de Rode Duivels op een mooie 5e plaats in hun "power ranking". "Met de majestueuze middenvelder Kevin De Bruyne die aan de touwtjes trekt, is alles mogelijk voor de Rode Duivels", klinkt het daar.

Brazilië:" 1/8e finales zien er angstaanjagend uit voor Belgen"

Brazilië is misschien wel de topfavoriet voor dit WK en ook bij GOAL Brazilië zetten ze het eigen land op 1 in hun rangschikking. Ons land vinden we terug op een 9e plaats tussen Kroatië en Denemarken. "De veelgeprezen gouden generatie van het Belgische voetbal heeft waarschijnlijk hun beste kans op het winnen van een grote trofee gemist. Het is de laatste kans die veel van deze spelers zullen krijgen." "Veel zal afhangen van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, al ziet een mogelijke clash met Spanje of Duitsland er in de 1/8e finales behoorlijk angstaanjagend uit."