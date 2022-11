Van Courtois (1) tot Debast (26): dit zijn de rugnummers van de Rode Duivels op het WK

Kunnen we iets afleiden uit de verdeling van de rugnummers over de opstelling van de Belgen straks in Qatar? Weinig, of het is de bevestiging dat bondscoach Martinez van tradities houdt.



Van de 16 spelers die er 4 jaar geleden ook al bij waren, hebben slechts 3 spelers een ander nummer gekregen. Youri Tielemans is duidelijk opgeschoven in de pikorde. Hij gaat van 17 naar 8. Leander Dendoncker ruilde zijn 23 in voor een 19, terwijl Michy Batshuayi nu met 23 zal spelen in plaats van 21.

Opmerkelijk nog is dat met Arthur Theate en Wout Faes twee jonge debutanten op een groot toernooi meteen een laag rugnummer krijgen. Ze nemen de plaats in van respectievelijk Thomas Vermaelen en Vincent Kompany.