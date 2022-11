Vandenbempt ziet een logische WK-selectie: "Met bewuste en noodgedwongen verjonging"

De Belgische WK-selectie van Roberto Martinez heeft niet voor een schokgolf gezorgd. De Spaanse keuzeheer legde 26 namen voor die allemaal te verdedigen zijn. Toch ziet Peter Vandenbempt kleine bezorgdheden: "Ik vraag me af of het zonder Lukaku zomaar los zal lopen in de groepsfase."

Het is een logische selectie. Er zijn altijd supporters van clubs die liever hun eigen spelers zien, maar ik vind het een evenwichtige selectie. Een mix van ervaring en verjonging.

De verjonging in de defensie is bewust én noodgedwongen. Martinez heeft uitvoerig uitgelegd waarom Boyata en Denayer en er niet bij zijn, ondanks hun staat van verdienste bij de nationale ploeg. Naast hun ervaring op grote toernooien, hebben ze ook hun bijdrage geleverd aan de kwalificatie voor het WK. Dat ziet een bondscoach graag beloond. Mochten ze fitter zijn geweest, dan hadden er iets meer oude getrouwen in de selectie gezeten. Want ook Nacer Chadli zit in diezelfde situatie.

Het is een gunstige evolutie. De jonge spelers hebben dan niet de ervaring, maar Faes, Theate en Debast doen het heel erg goed bij hun club en hebben de goede vorm te pakken.

Boyata en kreeg geen plekje bij de 26 van Martinez.

Als Dries Mertens er niet bij was, zou dat ook te verklaren zijn. Maar Martinez heeft op andere posities aan toernooiervaring ingeboet en was niet van plan om de ervaring van Mertens op en naast het veld ook te laten vallen als dat niet nodig was. Hij heeft bij Galatasaray gezien dat hij naar zijn betere vorm toegroeit. Hij kan zijn rol spelen in de kleedkamer om de jonge spelers te begeleiden. Zijn rol als invaller om het verschil te maken, zagen we de laatste tijd minder. Dus de vraag is of hij op sportief vlak het verschil kan maken.

Zorgenkinderen Lukaku en Eden Hazard

Het lot van Romelu Lukaku ligt dan weer in de handen van onze ervaren medische staf. Hij heeft dit seizoen nauwelijks gespeeld en kende ook een moeilijk jaar bij Chelsea. Om dan met 10 minuten speeltijd tegen Kroatië klaar te zijn voor een match tegen Spanje of Duitsland, dat lijkt me hoog gegrepen.

Ik snap dat Martinez er alles aan doet om de optie Lukaku open te houden tot 22 november, want hij is een unieke spits en met voorsprong onze beste aanvaller. Met of zonder Lukaku maakt een reuzegroot verschil. Ik vraag me af of het zonder Lukaku zomaar los zal lopen in de groepsfase.

Bij de Rode Duivels zagen we vooral een Hazard die niet overtuigde. Hij was voorzichtig en legde balletjes breed.

Hoeveel procent van de geweldige Eden Hazard in Rusland vier jaar geleden gaan we nog terugzien? Als je het objectief bekijkt, is het onmogelijk om nog in de buurt te komen van het niveau van toen. Hij heeft sindsdien nauwelijks minuten vergaard.

In het shirt van de Rode Duivels heeft hij ook niet overtuigd. We zagen vooral een Hazard die voorzichtig was en balletjes breed legde, terwijl zijn grote kracht verticaal voetballen is. Maar ik heb wel begrip voor de keuze van de bondscoach, die zijn fitte kapitein meeneemt.