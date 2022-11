Debast, Doku en Openda in WK-selectie: "Lukaku krijgt elke seconde om zich klaar te stomen"

Was Lukaku erbij of niet? De spits van Inter die herviel in zijn hamstringletsel, was het grootste vraagteken vanmiddag. En de topschutter van de Rode Duivels (68 goals in 102 interlands) hoort bij de 26.



"Op dit moment is hij medisch niet fit", was Martinez duidelijk. "Hij revalideert volop en zal tot 22 november, 24 uur voor onze eerste match, van mij elke seconde krijgen om volledig fit te worden."



Martinez hamert op de 2 fases van een WK: de groepsfase en de knock-outfase. "Medisch gezien denken we dat Romelu die 2e fase kan halen en impact kan hebben."



Van een "speciale behandeling" van Lukaku (wegens bewezen diensten) wil Martinez niet weten. "Helemaal niet. Maar het is toch ook goed om terug te kijken. We weten dat we een goed medisch departement hebben. Richting Euro 2020 hadden we hetzelfde voor met Axel Witsel, en voor het WK 2018 raakte een geblesseerde Vincent Kompany fit voor de derde groepswedstrijd en speelde daarna nog 4 duels."



"Ik vind dit dus een normale manier van werken: Romelu is een heel belangrijke speler voor de Rode Duivels."



"In 24 uur kan veel veranderen op medisch vlak. Je moet voorzichtig zijn. We hebben een duidelijk plan. De voorbije 3 dagen waren heel positief voor Lukaku, dus we kunnen op dit moment vanuit medisch oogpunt stellen dat hij in de groepsmatchen een rol kan spelen."