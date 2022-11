Martinez duidt niet-selectie Boyata en keuze voor youngsters: "Moeilijkste beslissing van allemaal"

Je zal maar in de schoenen staan van Dedryck Boyata. De voorbije jaren constant in de selectie van de Rode Duivels en speciaal naar Club Brugge getrokken om zijn plek in Qatar te verzekeren.

Alleen bleken zijn zwakke laatste weken bij blauw-zwart dodelijk.

"Dedryck thuislaten was mijn hardste beslissing", vertelde Martinez op de persconferentie achteraf. "Hij heeft veel bijgedragen tot de kwalificatie, maar we mogen geen risico's nemen met de kern qua fitheid. Daarom is er in de verdediging een combinatie van jonge benen en ervaring."

De bondscoach deelde Boyata zijn niet-selectie al persoonlijk mee. "Dat is het zwaarste deel van de job. Iemand de kans van zijn leven geven en goed nieuws brengen, wil natuurlijk iedereen. Alleen moet je soms ook minder fijne beslissingen nemen. Dedryck reageerde wel voorbeeldig, als een echte kapitein."