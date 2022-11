Geen plaats voor Dries Mertens: de verrassende Belgische WK-selectie van Extra Time

Aanval: geen plek voor Dries Mertens

Verheyen denkt dat Mertens niet langer als invaller een wedstrijd kan beslissen: "Als je aan mij vraagt of een ronde verder raken zal afhangen van hem, dan denk ik dat het antwoord nee is."

"Ik heb zoals elke bondscoach mijn favorietjes erin gezet", lacht Gert Verheyen. In die kring is duidelijk geen plaats voor Dries Mertens. Ook bij Franky Van der Elst is de 106-voudige Rode Duivel niet te bespeuren.

Middenveld: twistpunt Heynen

Op het middenveld zien onze analisten een grote kanshebber om "de verrassing" te worden: Bryan Heynen.



"Heynen speelt op dit moment ongelooflijk goed", vindt Verheyen. "Dat is vergelijkbaar met de prestaties van Hans Vanaken bij Club Brugge die hem een selectie opleverde."



"Het systeem is misschien niet in zijn voordeel, want hij speelt liever met nog een defensieve middenvelder in zijn rug."

"Ik snap dat je de jongens die het in de Belgische competitie goed doen, ook beloont", antwoordt Van der Elst. "Maar zelf ga ik toch voor Romeo Lavia."

Waar de tafelgasten het wel over eens zijn, is Onana. "Hij heeft een uniek profiel, met heel veel energie", zegt Verheyen. "Dat is iemand die we zeker nodig hebben."