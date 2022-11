Gedragscode voor WK-fans die gratis ticket kregen? "Belgische fans hebben er geen weet van"

Fans zou in ruil voor de gratis tickets gevraagd worden om posts van het WK te delen op sociale media en negatieve reacties te verwijderen en door te spelen aan de organisatie. Ook zouden de sociale media van de bewuste fans actief in de gaten worden gehouden.

"Voor alle duidelijkheid: dit is een initiatief van het organisatiecomité, niet van de Belgische voetbalbond", benadrukt KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock. "Zij wilden eerst een Belgische fan inzetten voor hun marketingcampagne. Dat hebben wij geweigerd, ook al omdat we onze eigen campagnes hebben."

De KBVB is wel tussengekomen in de keuze voor de fans. "Omdat we vernomen hadden dat de organisatie lukraak supporters aan het kiezen was. Wij hebben de trouwste fans uit het 1895-programma de kans gegeven om zich te laten uitnodigen. Zij mogen die uitnodiging ook weigeren, dat is hun keuze", klinkt het.

"De fans die wij gecontacteerd hebben, hebben geen weet van een gedragscode en zijn ook niet van plan om die te ondertekenen. Wanneer de vrijheid van meningsuiting ingeperkt wordt, kunnen we daar niet mee akkoord gaan. Mensen vragen om in ruil voor een snoepreisje een regime te bewieroken dat niet oké is, is duidelijk een brug te ver", aldus Van Loock.