Eden Hazard: "Ik moet de lat in Qatar hoog leggen en probeer beter te doen dan in 2018"

Op het WK van 2018 maakte Eden Hazard nog grote sier, maar sindsdien heeft de ster van de Belgische kapitein nog maar weinig gefonkeld. Welke Hazard mogen de supporters verwachten in Qatar?

"Ik moet de lat hoog leggen. Ik ga proberen beter te doen dan in 2018. Het wordt lastig, want toen was het al redelijk goed. Ik heb het geluk aanvoerder te zijn van een goeie ploeg en een groot voetballand en we zijn het aan onszelf verplicht om hoge verwachtingen te hebben", zegt Hazard.

De aanvaller van Real Madrid heeft het ook over zijn moeilijke periode in de Spaanse hoofdstad. "Het is een beetje lastig geweest. Ik had wat blessures en in mijn hoofd speelden er wat twijfels en zo van die dingen", klinkt het.

"Nu is alles weer normaal. Het enige waar ik naar uitkijk, is op het veld kunnen bewijzen dat ik nog altijd op mijn best ben. Meer kan ik er niet over zeggen."