Rode Duivels mogen na tweede groepsmatch op WK hun familie verwelkomen

Na de 2 groepsmatch tegen Marokko zijn de families van de Rode Duivels welkom in het basiskamp van de nationale ploeg. De bezoekers zullen daarvoor wel de eigen portemonnee moeten opentrekken. "Ze vliegen op eigen kosten", benadrukt de voetbalbond.

Roberto Martinez is altijd al een voorstander geweest van familiemomenten tijdens grote toernooien. Zo wil de bondscoach het groepsgevoel versterken. Tijdens het WK van 4 jaar geleden in Rusland, toen de Belgen gedurende 5 weken verbleven in de buurt van de hoofdstad Moskou, werden ook verschillende familiemomenten georganiseerd.

Ook tijdens het EK van 2021 was er moment voorzien waarop de Duivels hun familie konden zien. Vanwege de destijds geldende coronamaatregelen ging het toen echter niet om een groots opgezette familiedag. De Duivels hadden toen Tubeke als uitvalsbasis, wat de organisatie vergemakkelijkte.