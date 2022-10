Georges Leekens: "De Rode Duivels maken meer kans om het WK te winnen dan vorige keer"

Een dag na het gala van de Gouden Bal, waar Kevin De Bruyne 3e werd en Thibaut Courtois verkozen werd tot beste doelman, was Georges Leekens te gast in De Afspraak.

Leekens was destijds bondscoach toen Courtois en De Bruyne debuteerden bij de Rode Duivels. De 2 voormalige ploegmakkers van Racing Genk zijn ruim een decennium later nog altijd cruciaal voor het succes van de nationale ploeg.

"Wij kunnen geen 2 of 3 mensen missen", beseft Leekens. "De ruggengraat van het team moet op topniveau zijn."

En hoewel een deel van de gouden generatie al afgevloeid is, gelooft Leekens nog in de kansen van de Rode Duivels bij het nakende WK in Qatar.

"Ik denk dat ze meer kans maken dan bij het vorige WK. Het publiek verwacht minder en de druk zal ook minder zijn. Bovendien zal de honger om een prijs te winnen nog groter zijn dan vorig keer", meent Leekens.