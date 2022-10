Rode Duivels loten bijzonder haalbaar richting EK 2024, Nederland wel in loodzware groep

clock 12:40 12 uur 40. Estland uit pot 5. Nog een oude (en haalbare) bekende: Estland komt uit pot 5. . Estland uit pot 5 Nog een oude (en haalbare) bekende: Estland komt uit pot 5.

clock 12:39 12 uur 39. Azerbeidzjan uit pot 4. Bijzonder haalbare kaart uit groep 4. Azerbeidzjan komt als derde tegenstander uit de bus.

clock 12:34 12 uur 34. Duivels treffen opnieuw Zweden. Een vertrouwde EK-tegenstander voor de Rode Duivels: Zweden komt uit pot 3. Dat brengt mooie herinneringen uit 2000 en 2016 naar boven.

clock 12:32 12 uur 32. Geen Haaland uit pot 3. Wéér een meevaller voor de Duivels. Noorwegen - met fenomeen Erling Haaland - komt in groep A terecht. Oekraïne belandt in groep C met Italië en Engeland. Da's een stevige groep.

clock 12:30 12 uur 30. Oostenrijk eerste tegenstander. Oostenrijk is de eerste groepsgenoot van de Rode Duivels. De bekendste naam daar is ongetwijfeld die van Real-verdediger David Alaba.

clock 12:29 12 uur 29. Geen Frankrijk en Engeland voor Duivels. Bondscoach Roberto Martinez - zal hij er straks nog bij zijn? - slaakt ongetwijfeld een zucht van opluchting. Frankrijk en Engeland, kleppers uit pot 2, komen bij Nederland en Italië terecht.

clock 12:26 12 uur 26. België in Groep F. Groep F voor de Rode Duivels. Dat klinkt vertrouwd, want tijdens de loting voor het WK in Qatar kwamen de Belgen in dezelfde poule terecht.

clock 12:23 12 uur 23. We zijn begonnen! Uit het eerste balletje komt Spanje. Wanneer komen de Belgen tevoorschijn?

clock 12:19 12 uur 19. Lotingmeester Marchetti maakt opwachting. Een veelbelovend beeld: lotingmeester Giorgio Marchetti - ziet die er niet al 20 jaar hetzelfde uit? - begint eraan. Dan weten we dat de loting écht bijna begint. De Italiaan begint zoals steeds met het uitleggen van alle procedures en regels.



clock 12:16 12 uur 16. Voorstelling steden en stadions. Hups, weer een filmpje. Dit keer worden de gaststeden en - stadions met enkele flitsende beelden aan het publiek getoond.

clock 12:15 12 uur 15. Ook twee Duitse ambassadeurs. Ze kunnen kaarten op het podium. Nu draven met Karl-Heinz Riedle en Jürgen Klinsmann ook twee Duitse ambassadeurs op.

clock 12:09 12 uur 09. Zambrotta en Albertini op podium. Als uittredend winnaar zit er ook een vleugje Italië in de show. Ex-vedetten Gianluca Zambrotta en Demetrio Albertini maken hun opwachting op het podium en zullen assisteren bij de loting.

clock 12:06 12 uur 06. Aftermovie EURO 2020. Ook de videomonteur van de UEFA mag zijn kunstjes tonen voor we naar de loting overgaan. We krijgen een minutenlange compilatie van het EK 2020 te zien. Met flitsen van (een betere) Eden Hazard en Romelu Lukaku.

clock 12:01 12 uur 01. Hoe lang duren de feestelijkheden voor de loting? Slecht nieuws voor de liefhebbers van een snelle loting: ze zijn er weer aan begonnen bij de UEFA. De Duitse zangeres Lena - in 2010 winnares van Eurosong - opent de show met een liedje. Nog geen balletjes te zien.

clock 11:29 11 uur 29. Over 5 minuten start loting. De Festhalle in Frankfurt zit vol. Over 5 minuten begint de loting van de voorrondes voor het EK 2024.

clock 09-10-2022 09-10-2022.

clock 12:55 12 uur 55. 53 landen in 10 kwalificatiegroepen. Er gaan 53 landen in de potten. Ze zijn verdeeld op basis van de UEFA Nations League-ranking 2022/2023. Gastland Duitsland, dat de eindronde van 14 juni tot 14 juli 2024 organiseert, is automatisch geplaatst. Er worden 10 voorrondegroepen geloot: 7 van 5 landen en 3 van 6 landen. De kwalificatiematchen zijn van maart 2023 tot november 2023. De top 2 van elke groep plaatst zich rechtstreeks voor het EK. Er worden ook nog 3 EK-tickets verdeeld via de play-offs van de Nations League in maart 2024. De play-offs bestaan uit halve finales en finales. Zo komen we aan het totaal van 24 deelnemende landen.



Gastland Duitsland, dat de eindronde van 14 juni tot 14 juli 2024 organiseert, is automatisch geplaatst.



Er worden 10 voorrondegroepen geloot: 7 van 5 landen en 3 van 6 landen. De kwalificatiematchen zijn van maart 2023 tot november 2023.



De top 2 van elke groep plaatst zich rechtstreeks voor het EK. Er worden ook nog 3 EK-tickets verdeeld via de play-offs van de Nations League in maart 2024. De play-offs bestaan uit halve finales en finales. Zo komen we aan het totaal van 24 deelnemende landen.

clock 12:51 12 uur 51. België is reekshoofd. De Rode Duivels beginnen als een van de reekshoofden aan de loting. Met wereldkampioen Frankrijk en vice-Europees kampioen Engeland zitten in pot 2 ook enkele kleppers. De Duivels krijgen in pot 1 het gezelschap van Portugal, Hongarije, Zwitserland, Polen en Denemarken. Nederland, Kroatië, Italië en Spanje zijn ook reekshoofd, maar zitten als finalisten van de Nations League nog in een aparte pot. Zij moeten immers in een pot van 5 landen terechtkomen. Zo kunnen ze in juni 2023 de Nations League Finals afwerken. In pot 2 zijn Frankrijk en Engeland terechtgekomen, en verder ook Oostenrijk, Tsjechië, Wales, Israël, Bosnië, Servië, Schotland en Finland. Het Noorwegen van Erling Haaland zit in pot 3. Duitsland is als gastland automatisch gekwalificeerd.



De Duivels krijgen in pot 1 het gezelschap van Portugal, Hongarije, Zwitserland, Polen en Denemarken. Nederland, Kroatië, Italië en Spanje zijn ook reekshoofd, maar zitten als finalisten van de Nations League nog in een aparte pot. Zij moeten immers in een pot van 5 landen terechtkomen. Zo kunnen ze in juni 2023 de Nations League Finals afwerken.



In pot 2 zijn Frankrijk en Engeland terechtgekomen, en verder ook Oostenrijk, Tsjechië, Wales, Israël, Bosnië, Servië, Schotland en Finland.



Het Noorwegen van Erling Haaland zit in pot 3. Duitsland is als gastland automatisch gekwalificeerd.

clock 12:51 12 uur 51. 5 landenduo's kunnen niet in dezelfde groep. De loting begint met de 4 landen uit de Pot UNL, die als reekshoofd in de groepen A tot en met D terechtkomen. Daarna worden de 6 landen uit Pot 1 over de groepen E tot en met J verspreid. Daarna gaan we van de potten 2 tot en met 6. In die laatste pot zitten maar 3 landen, zij komen terecht op de positie 6 in groepen H, I en J. Vijf landenduo's kunnen niet bij elkaar geloot worden om geopolitieke redenen: Armenië/Azerbeidzjan, Wit-Rusland/Oekraïne, Gibraltar/Spanje, Kosovo/Bosnië en Kosovo/Servië. Er mogen maar 2 winterbestemmingen in dezelfde groep zitten: Wit-Rusland, Estland, Faëroer, Finland, IJsland, Letland, Litouwen en Noorwegen.



Daarna gaan we van de potten 2 tot en met 6. In die laatste pot zitten maar 3 landen, zij komen terecht op de positie 6 in groepen H, I en J.



Vijf landenduo's kunnen niet bij elkaar geloot worden om geopolitieke redenen: Armenië/Azerbeidzjan, Wit-Rusland/Oekraïne, Gibraltar/Spanje, Kosovo/Bosnië en Kosovo/Servië.



Er mogen maar 2 winterbestemmingen in dezelfde groep zitten: Wit-Rusland, Estland, Faëroer, Finland, IJsland, Letland, Litouwen en Noorwegen.

clock 12:40 12 uur 40. Geen Rusland. Rusland ontbreekt bij de loting. Het land werd door de UEFA vanwege de inval in Oekraïne uitgesloten van deelname. De Duitse organisatoren wilden ook graag Wit-Rusland bannen, vanwege de steun van het land aan Rusland, maar de Wit-Russen werden wel ondergebracht in pot 5.