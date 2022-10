Thibaut Courtois glundert daags na bekroning en stelt de natie gerust: "Geen zorgen om blessure"

In de prijzenkast is er weer wat minder plaats. Thibaut Courtois glundert een dag na zijn bekroning als beste keeper op de Ballon d'Or nog steeds: "Ik ben trots en gelukkig." Gans België ongetwijfeld eveneens dat de doelman opnieuw meetraint bij Real. "Geen zorgen, normaal speel ik zaterdag opnieuw", vertelt Courtois aan Sporza.

Heel uitgebreid heeft Thibaut Courtois zijn individuele trofee niet gevierd. Samen met wat vrienden, die nog in Madrid waren na de Clásico, trok de beste keeper ter wereld, naar een restaurant. "Natuurlijk heb ik getrakteerd om mijn trofee te vieren", lacht Courtois. "Want vrienden zijn ook enorm belangrijk in wat ik presteer in mijn leven." Kleine kanttekening gisterenavond was de eindnotering van Courtois (7e) voor de hoofdprijs, de Ballon d'Or. Onder meer Iker Casillas deelde publiekelijk zijn ongenoegen. En ook de Rode Duivel begrijpt het een dag later nog steeds niet helemaal. "Let op, ik ben heel tevreden met die prijs van beste keeper. Maar als je zo'n mooi seizoen speelt met de ploeg en onder meer de Champions League wint - waarin je de MVP van de finale bent - hoop je ergens op een podiumplek of top 5. Al heeft Benzema die trofee zeker verdiend."

Samen met de Fransman kreeg Thibaut Courtois vanmiddag op de training een rondje applaus. Voor de Belgische voetbalfan was zijn aanwezigheid daar overigens een geruststelling. De doelman sukkelt namelijk al enkele weken met zenuwpijnen die uitstralen naar de rug. "Het was een vervelende blessure", vertelt Courtois daarover. "Ik kon niet goed lopen en trappen tegen de bal. We moesten dat even onder controle krijgen, maar nu is hinder helemaal weg." "Ik train al vier dagen mee en bouw mijn conditie weer op. Normaal kan ik zaterdag opnieuw spelen (lacht). Over het WK moeten jullie je dus geen zorgen maken."