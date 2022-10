Rode Duivels beginnen voorronde Euro 2024 met verplaatsing naar Zweden

Euro 2024 is met 24 landen van 14 juni tot 14 juli in Duitsland, dat als gastland geplaatst is.



De top twee van de 10 kwalificatiegroepen plaatst zich rechtstreeks voor het EK, de overige 3 tickets worden verdeeld tijdens play-offs in maart 2024. Daaraan nemen 12 landen deel die geselecteerd worden op basis van hun resultaten in de Nations League 2022-2023.