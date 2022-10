Thomas Meunier zeker out tot het WK met jukbeenbreuk: "Hoopvol dat hij fit geraakt"

Domper voor de Rode Duivels met het oog op Qatar. Thomas Meunier zal tot de WK-break niet meer in actie komen bij zijn club Dortmund. De Rode Duivel liep een gebroken jukbeen op in de voorbije bekerwedstrijd tegen Hannover 96. Meunier onderging al een positieve operatie en is "hoopvol om toch het WK in Qatar zelf te halen", meldt zijn club.