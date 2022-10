Romelu Lukaku hervat na bijna 2 maanden de groepstrainingen bij Inter

Romelu Lukaku heeft nog de Serie A nog niet in brand kunnen zetten sinds zijn terugkeer naar Inter. 26 augustus speelde hij zijn laatste match, tegen Lazio.



Sindsdien miste Lukaku 7 matchen in de Serie A, 4 duels in de Champions League en 3 Nations League-matchen met de Rode Duivels. Aan die droeve reeks lijkt nu een einde te komen.



Lukaku stond donderdag voor het eerst sinds lang weer op het trainingsveld en kan zaterdag mogelijk al op de bank zitten tegen Fiorentina.



Inter kan een fitte Lukaku goed gebruiken, want in zijn afwezigheid gleed het af naar de 7e plaats in het klassement.