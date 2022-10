"Napoli is een heel sterke ploeg geworden en Kvaratskhelia is dé transfer in Europa"

SSC Napoli is "on fire": 12 op 12 in een Champions League-groep met Ajax en Liverpool, met 13 doelpunten in 4 wedstrijden. Ook in Italië staat Napoli aan de leiding in de Serie A. Van waar komt die plotse heropleving? Hallo, Filip Joos.

"Khvicha Kvaratskhelia is dé transfer in Europa"

"Het is eigenlijk crazy", zegt onze kenner van het Italiaans voetbal. "Napoli is een heel sterke ploeg geworden en dat verwondert mij ergens wel." De club heeft er echt voor gekozen om met de grove borstel door de selectie te gaan. "De historische figuren die al jaren de dienst uitmaakten - Insigne, Mertens, Koulibaly en Fabian Ruiz - hebben ze laten gaan. Ze hebben ze geen strobreed in de weg gelegd om te vertrekken." Maar het scoutingsapparaat heeft fantastisch gewerkt want ze hebben heel goed ingekocht. "De jonge linksbuiten Khvicha Kvaratskhelia is echt gekkenwerk! Op dit moment is dat dé transfer in Europa. Wat die op de linkerflank doet, is ongezien. Enkel Vinicius bij Real Madrid is misschien van een ander kaliber, maar ze hebben dezelfde impact, elk op hun niveau."

"Zijn cijfers waren goed, maar het was nu ook niet dat heel de wereld zat te kijken naar de ex-speler van het Georgische Dinamo Batumi. Op 21-jarige leeftijd, komende van een niet-westerse competitie, is hij in elk geval het meest in het oog springende fenomeen."



Ook de Koreaan Min-jae Kim is een schot in de roos. "Hij vormt een heel sterk duo met Rhamani achterin. En ook Frank Anguissa, die heel goed speelde bij Marseille, maar dan volledig flopte in Fulham, bloeit weer volledig open onder Spalletti."



"Tot slot is ook Raspadori van Sassuolo een weloverwogen keuze als vervanger van Dries Mertens. Heel Italië dacht dat het Gianluca Scamacca zou worden, maar Napoli koos voor de pocketaanvaller. Een goede keuze zo blijkt."

"Traner Luciano Spalletti is een speciale mens"

Architect van dit project is trainer Luciano Spalletti, een toptrainer volgens Filip Joos. Hij heeft ervoor gezorgd dat al deze nieuwe spelers gekomen zijn en dat ze op dit niveau acteren. "Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar Spalletti een heel speciale mens. Iemand die een kei is in wat hij creëert op de één of andere manier toch kapot te maken. Karakterieel, is dat "gene simpele", maar ik heb het er wel voor." "Hij heeft op heel korte tijd iets gecreëerd en hij heeft fantastisch speelgoed in huis. Maar dan rijst de vraag: blijft het zo? Of gaat hij toch weer ergens in een conflict belanden en de boel om zeep helpen?" "Met voorzitter De Laurentiis zal dat geen probleem zijn, want daar zou zelf de paus ruzie mee maken. Maar die voorzitter runt die club al jaren op zijn eigenwijze manier en het gaat er toch niet zo slecht."

Nu genieten en misschien op het einde oogsten

Maar hoezeer is de heropleving van Napoli nu een lucky shot, of pakt de mayonaise wel echt en kunnen ze het ver schoppen in de Champions League en de Serie A? Filip hoopt vooral dat ze de boel samenhouden. "Nu moet je genieten. Het is een zeer jong team. Ze zitten voor jaren goed. Maar zo werkt dat niet natuurlijk. Ik vrees dat er spelers vroeg of laat zullen weggekocht worden." "Dat is spijtig genoeg het jammere in het huidige voetbal", zucht Joos. "Als het uit mekaar valt of er worden spelers verkocht tijdens de winterstop, dan kan je daar Napoli niet voor kapitelen."

