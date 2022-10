Geveld op het allerslechtste moment: deze toppers dreigen geblesseerd het WK te missen

Elke pijnlijke grimas zorgt nu voor nationale paniek. Met het WK in het verschiet - op 20 november is de openingsmatch in Qatar - bidden landen dat hun vedetten gespaard blijven van blessures. Voor sommigen kwamen die schietgebedjes al te laat, anderen wacht een race tegen de tijd. Een overzicht.

Zijn zeker out

N'Golo Kante

Vier jaar geleden nog een van de sleutelfiguren bij de wereldkampioen, nu geveld door een hamstringblessure. N'Golo Kanté sukkelde al sinds augustus met het letsel en kende vorige week een terugval.

Georginio Wijnaldum

Meteen na zijn aankomst bij AS Roma sloeg het noodlot toe. Georginio Wijnaldum brak op training zijn scheenbeen, met een maandenlange afwezigheid tot gevolg. Nochtans was de middenvelder vastbesloten om zich weer in de kijker van Louis van Gaal te spelen.

Het volledige lijstje afwezigen



Georginio Wijnaldum (Nederland), Bruno Martins Indi (Nederland), Boubacar Kamara (Frankrijk, knie), Tarik Tissoudali (Marokko, knie), Jesus Corona (Mexico), João Rojas (Ecuador), Pedro Neto (Portugal), Bouna Sarr (Senegal), Miles Robinson (VS), Jakub Moder (Polen), Arthur Melo (Brazilië).

Race tegen de tijd

Diogo Jota

De draagberrie voorspelde weinig goeds. Diogo Joto moest in de topper tegen Manchester City van het veld geholpen worden. Bij Portugal vrezen ze de aanvaller van Liverpool te verliezen voor het WK. Scans moeten deze week definitief uitsluitsel brengen.

Paulo Dybala

Een goal met zware gevolgen. Paul Dybala verzilverde vorige week tegen Lecce een penalty, maar moest vervolgens meteen naar de kant met een spierletsel. "Het wordt moeilijk om dit jaar nog voor AS Roma te spelen", vertelde zijn trainer José Mourinho. Maar is het WK met Argentinië dan wel haalbaar?

Alexis Saelemaekers

Ook de Rode Duivels zijn niet zonder zorgen. Joker Alexis Saelemaekers incasseerde twee weken geleden tegen Empoli een stevige tik tegen zijn knie. Meteen maakte de winger het bekende molentje. Het verdict: 6 tot 8 weken buiten strijd. Da's nipt voor het WK...

Reece James

Plots zit Engeland met een probleem. In het Champions League-duel tegen Milan liep Reece James een stevige knieblessure op. Bij de nationale ploeg verwachten ze dat de rechtsachter van Chelsea pas opnieuw fit is ná de groepsfase van het WK. Goed mogelijk dat Gareth Southgate zijn sterkhouder toch meeneemt naar Qatar, want ook positiegenoot Kyle Walker is out na een operatie aan zijn lies.

Andere spelers voor wie de klok tikt



Ronald Araujo (Uruguay), Lucas Hernandez (Frankrijk), Prisnel Kimpembe (Frankrijk), Koke (Spanje), Mikel Oyarzabal (Spanje), Gerard Moreno (Spanje), Danilo Pereira (Portugal), Florian Wirtz (Duitsland)...



Komt normaal goed

Richarlison

Tot tranen toe was hij bewogen. Richarlison moest afgelopen zaterdag in minuut 52 naar de kant met een kuitblessure. Nadien pikkelde de Braziliaanse aanvaller met krukken door de mixed zone. "Het is moeilijk om te praten", huilde Richarlison. "Het WK is zo dichtbij en ik hoopte dat er niks zou gebeuren. Jammer genoeg valt dit nu voor." Gelukkig kwam Tottenham-trainer Antonio Conte gisteren met een geruststellende update: "De blessure van Richarlison valt mee. Ik ben blij voor hem, want het WK is de droom van iedere speler."

Marco Reus

Het noodlot zou toch niet weer toeslaan? Marco Reus miste in het verleden het WK van 2014 en de EK's van 2016 en 2021 door blessures. Midden september ging de middenvelder van Dortmund weer door zijn enkel. In tranen verliet Reus het veld. Gelukkig voor de Duitser kon hij dit weekend zijn wederoptreden maken.

Angel Di Maria

Wees maar zeker dat Lionel Messi de voorbije weken net iets vaker whatsappte met Angel Di Maria. Vorige dinsdag tegen Maccabi Haifi liep de Juve-aanvaller een hamstringletsel op. Meteen gingen in Argentinië alle alarmbellen af. Zonder ongelukken zal Di Maria echter fit aan de start staan in Qatar.

Thibaut Courtois

Gisteren stond hij te blinken op het podium van de Gouden Bal, maar helemaal zorgeloos is Thibaut Courtois niet. Onze nationale nummer 1 sukkelt al enkele weken met een vervelende rugblessure en miste daardoor zelfs de Clasico. Eerder een beslissing om elk risico met het oog op het WK te vermijden.