Sporza Wintercircus, WK-pronostiek, MNM straathelden: dit mag je van VRT verwachten tijdens het WK voetbal

Vanaf zondag 20 november is het WK voetbal in Qatar integraal te volgen bij de VRT. Onder het motto ’t Is aan ons zet VRT maximaal in op de gezamenlijke beleving van het WK. De omroep wil iedereen - jong en oud - zoveel mogelijk betrekken bij het toernooi. Met z’n allen gaan we de Rode Duivels steunen op hun weg naar de finale.

Lees hier meer over alle plannen van de VRT

Breng een bezoekje aan het Sporza Wintercircus in Gent

Voor het eerst wordt het WK voetbal gespeeld terwijl België zich voorbereidt op de winter. Daarom koos VRT voor het iconische Wintercircus in Gent als centrale plaats voor haar aanbod op radio, televisie en online, als basiskamp voor de diverse redacties en als ontvangst- en belevingsruimte voor fans en supporters. Het Sporza Wintercircus wordt dé hot spot voor de WK-beleving. Iedereen is er van ’s morgens tot ’s avonds welkom: om een blik te werpen achter de schermen, samen de WK-sfeer op te snuiven of gewoon wat te chillen na het werk of het studeren. Er is ook een bar en er valt altijd iets te beleven, zelfs op de rustdagen. Zo ontdek je hoe VRT aan sportverslaggeving doet, zowel online als op radio en televisie. Je kan er ook kennismaken met verschillende sporten en met de nieuwste technologieën die onze topsporters helpen op hun weg naar succes. Meer informatie op vrt.be/sporzawintercircus. Vanaf 1 november kunnen fans daar ook terecht om een plaatsje te reserveren voor een van de live-uitzendingen.



Speel de WK pronostiek met je vrienden

Een pronostiek onder vrienden of collega’s is altijd een gesukkel met Excel-bestanden, verfrommelde papiertjes of bierkaartjes. Niet met de Sporza WK-pronostiek. Met de nieuwe app lanceer je in een handomdraai een online competitie over het WK. Speel samen met je vrienden of meet je met een aantal bekende gezichten, zoals Ruben Van Gucht, Wesley Sonck, Renaat Schotte, Fien Germijns, Thibault Christaensen, Dorianne Aussems en Astrid Demeure. Meespelen is supereenvoudig en helemaal gratis. Ga naar wkpronostiek.sporza.be en maak een competitie aan. Nodig vrienden, familie of collega’s uit (gewoon via Whatsapp of mail) en vul je voorspelling in. Meer hoef je niet te doen. Het klassement van je competitie wordt automatisch bijgehouden. Zo heb jij meer tijd om naar het voetbal te kijken. Wie wint, wacht geen geldprijs of ander financieel gewin, wel eeuwige roem.

Studio Brussel in het Wintercircus

Vanaf maandag 21 november is ook Studio Brussel prominent aanwezig in Gent. Fien Germijns en Thibault Christaensen presenteren het ochtendblok vanuit het Sporza Wintercircus met extra veel aandacht voor het WK, boeiende gasten in de studio en de laatste nieuwtjes vanuit Qatar. Elke weekdag van 6 tot 9 uur, zolang de Rode Duivels in het toernooi zitten. Hopelijk tot ver in december dus.

Tijdens het WK presenteren wij het ochtendblok van Studio Brussel vanuit het Sporza Wintercircus. Zo brengen wij heel de natie op temperatuur. Dat is een belangrijke taak.

​Fien Germijns

MNM Straathelden

MNM organiseert in de aanloop naar het WK een heus straatvoetbaltoernooi: MNM Straathelden. MNM Straathelden is een toernooi met korte wedstrijden voor 12-jarigen, 14-jarigen en 16-jarigen. Bij de U12 en de U14 voetballen de meisjes en jongens gemengd, bij de U16 jarigen spelen ze apart. Er zijn in totaal dus vier competities. De voorrondes vinden plaats op vrijdag 11 november in Vilvoorde, zondag 13 november in Ronse en zondag 20 november in Beringen. De winnaars van die voorrondes in de diverse competities spelen op zondag 4 december de finales aan het Wintercircus. ​ Wil je graag meedoen? Inschrijven kan via www.straathelden.be.

We gaan op zoek naar de jonge helden van het straatvoetbal. Wie weet ontdekken we zo wel de nieuwe Tessa Wullaert of Romelu Lukaku. Ik ben keibenieuwd!

​Dorianne Aussems

Radio2: FC Niels&Wiels en FC Wéldoeners

Het wordt stilaan een traditie: samen met de andere supporters van de Rode Duivels, trekken Niels Destadsbader en Miguel Wiels tijdens alle grote internationale voetbaltoernooien volop de voetbalkaart in FC Niels&Wiels. FC Niels&Wiels is er op elke wedstrijddag van de Duivels, van 10 tot 12 uur. Dus al zeker tijdens de groepsfase op woensdag 23 november, zondag 27 november en donderdag 1 december, en hopelijk ook nog vele keren daarna. De campagne FC Wéldoeners is een zoektocht naar de strafste vrijwilligers die elke week het beste van zichzelf geven in een van de ruim 3700 plaatselijke voetbalclubs in Vlaanderen. De mooiste ‘wéldoenersverhalen’ worden vijf weken lang voorgesteld tijdens de regionale uitzendingen van Radio2, vanaf woensdag 19 oktober. Tijdens het WK gaat Niels op bezoek bij een aantal clubs die een wéldoener naar voren hebben geschoven. Samen supporteren ze voor de Rode Duivels in de kantine van die vrijwilliger. Het resultaat krijgen we te zien in Villa Sporza.

VRT NWS toont de andere kant van Qatar

Het WK voetbal in Qatar heeft ook een keerzijde, een schaduwzijde die we met VRT NWS in de aanloop naar de wedstrijden zullen belichten. Zo kaarten mensenrechtenorganisaties de situatie van vrouwen en gastarbeiders in het emiraat aan en zijn er ook vragen te stellen bij het ecologisch aspect van dit kampioenschap. Dit WK zal omstreden zijn en voor debat zorgen. VRT NWS maakt ruimte voor dat debat in de verschillende duidingsprogramma’s, onder meer in De ochtend op Radio 1, dat op zondag 20 november live wordt uitgezonden vanuit het Wintercircus. Ook in de nieuwsprogramma’s en op vrtnws.be wordt dieper ingegaan op de situatie en de omstandigheden in Qatar. Dat doen ook het jeugdjournaal Karrewiet en jongerenplatform nws.nws.nws, ieder op hun eigen manier en op maat van hun specifiek doelpubliek.

Kampioenenjaar op Canvas: ​De geboorte van de "gouden generatie"

In de aanloop naar het WK voetbal blikt Canvas in de zesdelige docureeks Kampioenenjaar terug op het voetbalseizoen 2010-2011. Dat was het jaar waarin KRC Genk landskampioen werd, mede dankzij twee tieners die zich dat jaar voor het eerst toonden aan het grote publiek: Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois. Maar ook een aantal andere Belgische topvoetballers staken dat jaar voor het eerst de neus aan het venster. Het was met andere woorden de geboorte van de ‘gouden generatie’ die in december een ultieme gooi doet naar de wereldtitel. Vanaf vrijdag 14 oktober om 21.20 uur op Canvas en meteen integraal op VRT MAX.