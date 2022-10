FIFA: "Al bijna 3 miljoen tickets de deur uit voor WK in Qatar"

Op een persmoment maandag, een goeie maand voor de start van het WK voetbal in Qatar, heeft de FIFA enkele cijfers gedeeld over het nakende toernooi.

Er zijn tot op heden 2,89 miljoen tickets verkocht. In totaal zijn er iets meer dan 3 miljoen tickets beschikbaar (2 miljoen voor verkoop en 1 miljoen gereserveerd voor de Wereldvoetbalbond FIFA en haar partners). De VS, Saudi-Arabië en Qatar kochten de meeste tickets.

Met het huidige cijfer doet Qatar nu al zo'n 400.000 tickets beter dan het WK voetbal in 2018 in Rusland. Op het WK in Brazilië in 2014 werden er ongeveer 2,96 miljoen tickets verkocht.

Verder zouden er ook zo'n 2 miljoen hotelnachten zijn geboekt en heeft Qatar nog 30.000 extra kamers voorzien om last minute ticketkopers te kunnen opvangen. Er zijn ook zo'n 12.400 media-accreditaties toegekend.