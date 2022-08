Officieel: WK voetbal start dag vroeger, zodat Qatar openingsmatch kan spelen

Het hing al enkele dagen in de lucht en is nu ook officieel: het WK in Qatar begint op zondag 20 november in plaats van maandag 21 november.

Sinds 2006 opent het gastland het WK, maar omdat Qatar zijn eerste wedstrijd met een grote vuurwerkshow in het Al Bayt-stadion gepaard wil laten gaan, kwam het duel tegen Ecuador maandagavond op de kalender te staan.

Een vrij bizarre beslissing, want Senegal en Nederland kregen zo de primeur om het WK te openen. En ook Engeland-Iran stond vroeger op het programma. Door er een dag vroeger aan te beginnen, kan Qatar nu toch het voetbalfeest in eigen land openen in plaats van pas als derde aan de beurt te komen.

Vreemd genoeg duurde het twaalf jaar - de planning is al sinds 2010 bezig - tot de organisatie tot dat logische inzicht kwam. En dat amper drie maanden voor het WK.

De grote dupe? Ongetwijfeld enkele fans die hun vluchten en hotels al geboekt hadden... De Qatarese bobo's zullen ze er niet om malen.