FIFA introduceert semi-automatische buitenspeltechnologie in Qatar

Een cruciale rol in het nieuwe systeem speelt de bal. Daarin zal een sensor zitten die 500 keer per seconde data kan doorsturen. Op die manier kan het moment dat de bal de voet van de speler verlaat, exacter weergegeven worden dan met de 50 frames per seconde die tv-beelden nu aanbieden.

De data van de bal worden gecombineerd met het gebruik van twaalf camera's die onder het dak van het stadion gehangen wordt. Vijftig keer per seconde wordt met de camera's de positie van de bal en 29 punten op het lichaam van elke spelers bepaald.

Die technologie moet tot erg nauwkeurige informatie leiden. Vooral in situaties die met het blote oog moeilijk in te schatten zijn.

Denkt het systeem dat er sprake is van buitenspel, dan verstuurt het een buitenspelalarm naar de videorefs, die op hun beurt de beelden met daarop de buitenspellijn zullen bekijken. Het hele proces zou niet meer dan enkele seconden mogen duren, zegt de FIFA, tijdens een presentatie op vrijdag.

Het is uiteindelijk aan de hoofdscheidsrechter op het veld om de beslissing al dan niet goed te keuren.

Het systeem werd getest tijdens enkele FIFA-toernooien, zoals de Arab Cup en het WK voor clubs, en is volgens de Wereldvoetbalbond klaar voor gebruik. "De VAR heeft er enkele jaren geleden voor gezorgd dat de foutenlast drastisch is gedaald en met de halfautomatische buitenspeltechnologie gaan we nog een stap verder", vertelt voormalig topscheidsrechter Pierluigi Collina.