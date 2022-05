Amnesty eist dat FIFA 440 miljoen dollar uittrekt om uitgebuite migranten in Qatar te compenseren

Wereldvoetbalbond FIFA heeft 440 miljoen dollar opzijgelegd als prijzenpot voor de deelnemende landen aan het WK voetbal. Het is dan ook geen toeval dat Amnesty International, samen met andere mensenrechtenorganisaties, datzelfde bedrag naar voren schuift als "herstelbetalingen" voor de migranten die hebben geholpen aan de opbouw van het evenement.

“Gezien de geschiedenis van mensenrechtenschendingen in het land, was de FIFA op de hoogte van de risico's voor de arbeiders - of had ze dat moeten zijn - toen ze het toernooi aan Qatar toekende. Toch heeft de FIFA sindsdien veel te weinig gedaan om die risico's te voorkomen of te beperken", zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.

Amnesty International schat dat 440 miljoen dollar het minimum is om een reeks compensatiekosten te dekken en initiatieven te ondersteunen om de rechten van de arbeiders in de toekomst te beschermen.

Het totale bedrag voor de terugbetaling van achterstallig loon, de buitensporige wervingskosten die honderdduizenden arbeiders hebben betaald, en de vergoedingen voor letsel en sterfgevallen zou uiteindelijk hoger kunnen uitvallen. Dit zal duidelijk worden na een evaluatie waarbij vakbonden, maatschappelijke organisaties, de Internationale Arbeidsorganisatie ILO en anderen betrokken zijn.

“Hoewel het misschien te laat is om het leed van misbruik uit het verleden uit te wissen, kunnen en moeten de FIFA en Qatar actie ondernemen om genoegdoening te bieden en verdere uitbuiting voorkomen", zegt Wies De Graeve, de directeur van Amnesty International Vlaanderen.

"Deze compensatie aan de arbeiders zou een belangrijk keerpunt kunnen zijn in de toewijding van de FIFA om de mensenrechten te respecteren."