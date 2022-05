Zuid-Amerikaanse voetbalbond voert "kruistocht" tegen racisme op

Elke speler of official die schuldig wordt bevonden, wordt meteen voor minstens 5 wedstrijden of 2 maanden van de voetbalvelden verbannen.

Fans die racistische gebaren maken in de tribunes, dreigen hun club op te zadelen met een boete van minstens 100.000 dollar, een verdrievoudiging van de vorige sanctie. De club kan ook verplicht worden om achter gesloten deuren te spelen.

Met die zwaardere straffen hoopt de CONMEBOL een einde te maken aan de reeks racistische en discriminerende incidenten op de Zuid-Amerikaanse voetbalvelden.

In april waren de Braziliaanse spelers nog het slachtoffer van racistische gebaren tijdens de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League. De Braziliaanse voetbalbond riep meteen op tot "een kruistocht" tegen racisme en discriminatie.