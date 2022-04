Lovende woorden van Roberto Martinez: "Qatar was voorbije jaren voorbeeld voor heel wat andere landen"

België werd in Qatar in een groep met Canada, Marokko en Kroatië ingedeeld voor het komende WK voetbal. Bondscoach Roberto Martinez gaf aan dat de Belgen "vanaf de start op hun best zullen moeten zijn". "Het is een heel uitdagende groep."

De Spanjaard kwam ook nog eens terug op zijn gevoel bij een WK in Qatar. "Toen de toekenning bekend werd gemaakt, was er veel controverse. Maar als je puur naar de ervaring kijkt, dan waren de voorbije 2 dagen hier ongelooflijk. Je krijgt echt het gevoel dat dit het beste WK uit de geschiedenis kan worden."

Martinez gelooft ook dat het de goeie kant uitgaat met de mensenrechten in Qatar. "Gisteren hebben we daar nog gesprekken over gehad. De vooruitgang die Qatar op dat gebied gemaakt heeft de voorbije 2 jaar is een voorbeeld voor andere landen. Het bewijst ook hoe voetbal dingen in gang kan zetten."