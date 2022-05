FIFA-voorzitter Infantino verbaast: "Arbeiders in Qatar hebben waardigheid gekregen dankzij het WK"

Gianni Infantino kreeg op een congres in Los Angeles de vraag of de FIFA de families van omgekomen gastarbeiders zal helpen. Hij antwoordde niet concreet op de vraag, maar benadrukte vooral de vooruitgang die Qatar al gemaakt heeft.

"Laat ons vooral niet vergeten dat het om een zwaar werk van lange adem gaat", zei Infantino over de omstandigheden in Qatar. "De Verenigde Staten zijn ook een land van immigratie, mijn ouders zijn ook van Italië naar Zwitserland geëmigreerd."

Vervolgens ging Infantino nog een stapje verder. "Als je iemand werk geeft, ook in moeilijke omstandigheden, bezorg je hem waardigheid en trots. Dat is dus geen liefdadigheid."

De FIFA-voorzitter bleef ook bij zijn standpunt, dat hij al eerder verkondigde, dat er in de voorbereiding op het WK slechts drie doden gevallen zijn. Volgens internationaal onderzoek gaat het echter om 6.500 doden.

"We voeren een onderzoek met externe organisaties", voegde Infantino er nog aan toe. "Misschien zijn andere arbeiders op andere plaatsen gestorven, maar de FIFA is niet verantwoordelijk voor alles wat er in de wereld gebeurt. Met dank aan de FIFA en het voetbal hebben we het statuut van de 1,5 miljoen arbeiders in Qatar kunnen verbeteren."