Ook op WK in Qatar worden selecties uitgebreid van 23 naar 26 spelers

Vorig jaar gaf de Europese voetbalbond UEFA het voorbeeld met EK-selecties van 26 spelers. Die regelwijziging moest de nationale ploegen meer ademruimte geven bij een eventuele corona-uitbraak.

Ook de FIFA volgt nu gezwind: bondscoaches mogen voor het WK in Qatar 26 namen selecteren in plaats van 23. Als sinds het WK in 2002 was 23 spelers de norm.

De wereldvoetbalbond motiveert zijn beslissing met de "uitzonderlijke timing" van het WK, dat middenin het seizoen wordt gehouden. Ook de coronapandemie speelt mee.

Tijdens het EK moesten er telkens 3 spelers in de tribune plaatsnemen, maar dat is op het WK niet van tel. Alle 15 wisselspelers mogen op de bank zitten.