Voetbal kijken op café wordt betalend (voor de eigenaars): "Zo is het niet meer de moeite"

Onze nationale voetbalcompetitie is weer van start gegaan en dan stromen ook de cafés nog wat voller. Voetbal kijken met een drankje in de hand, het lijkt vanzelfsprekend. Maar een beslissing van rechtenhouder Eleven Sports dreigt die traditie weg te spoelen.

Studenten of vrienden onder elkaar, vader en zoon samen in hun stamcafé of supporters die verbroederen met een biertje: een voetbalwedstrijd bekijken op televisie in een bar of café is ingeburgerd in onze samenleving. Maar voor de eigenaars van cafés is er dit seizoen iets veranderd. Cafébazen moeten voortaan betalen om de Belgische voetbalmatchen nog te mogen uitzenden in hun etablissement. Afhankelijk van de grootte van het café of de kantine varieert het bedrag tussen 70 à 150 euro, een maandelijkse som bovenop het abonnementsgeld dat Eleven Sports vraagt, de rechtenhouder van onze Jupiler Pro League.

De maatregel werd in onze sector eerst op ongeloof onthaald en is daarna overgegaan in collectieve woede. Erik Beunckens, afgevaardigd bestuurder van FEDCAF

Erik Beunckens, afgevaardigd bestuurder van FEDCAF, de federatie van Cafés in België, reageert misnoegd bij Radio 1: "De maatregel werd in onze sector eerst op ongeloof onthaald en is daarna overgegaan in collectieve woede." De cafésector benadrukt nog eens hoe de gevolgen van de coronacrisis nog altijd tastbaar zijn. "Een café draait nu gemiddeld een omzet van 50 à 70 procent tegenover het bedrag voor corona." "Bovendien zijn de energieprijzen enorm hoog en is ook de prijs voor het bier gestegen. Tel daar dan nog eens een bedrag van zo'n 120 euro per maand bij voor voetbal in een café..."

"Ik vrees dat het een voldongen zaak is"

Vermoedelijk redeneert rechtenhouder Eleven Sports dat het heel wat potentiële abonneehouders verliest als die klanten massaal collectief op café naar het Belgische voetbal kijken. De bestuurder van FEDCAD nuanceert: "10 à 15 jaar geleden was het betaald voetbal bijna uitsluitend op café te bekijken. Mensen hadden toen geen abonnement thuis, maar die overrompeling van vroeger is er nu niet meer." "Het voetbal brengt nog wel cafégangers op de been, maar niet meer zoals jaren geleden, toen je bijna geen zitplaats meer vond. Die grote toevloed is verdwenen en dat vergeet Eleven Sports."

Het is de moeite niet meer. De meeste cafébazen met wie ik spreek, overwegen om het voetbal niet meer uit te zenden en om hun abonnement dus stop te zetten. Erik Beunckens, afgevaardigd bestuurder van FEDCAF