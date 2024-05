Wie pakt de Beker van België bij de vrouwen? Kijk vanaf 15.50 uur naar de finale tussen OHL en Club YLA

Finale Beker van België vrouwen: OH Leuven - Club Brugge

Een eerste trofee in de clubgeschiedenis. Dat staat bij zowel OHL als Club YLA op het spel. De zenuwen zullen dan ook gieren door Den Dreef in Leuven voor de Bekerfinale bij de vrouwen. Wie zegeviert na de eindstrijd, bekijk je op VRT1 en via onze livestream vanaf 15.50 uur.