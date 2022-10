Aftellen met Roberto Martinez, die basisplek Eden Hazard verdedigt: "Zoals Kompany in Rusland"

Tik tak, tik tak. Alle Rode Duivels horen de klok van het WK voetbal steeds luider tikken. Voor Roberto Martinez zijn definitieve selectie bekendmaakt, trokken we nog een laatste keer naar de bondscoach. Want wordt het nu Trossard of Hazard? "Eden kan een match meer beïnvloeden als hij start."

Nog 23 dagen. Heeft u op een kladpapier al eens de 26 Belgische namen voor het WK in Qatar proberen op te schrijven? Stilaan beginnen de polls en lijstjes overal op te duiken. Roberto Martinez maakt op 10 november zijn uitverkorenen bekend. Hoeveel daarvan er in zijn hoofd reeds vaststaan, wil de bondscoach niet lossen. "Nu is er nog een lijst van 55 spelers", vertelt Martinez. "Dat zijn jongens die we elke dag evalueren en onderverdeeld zijn in drie groepen. Enerzijds zijn er de spelers die in het verleden de standaard gezet hebben bij de nationale ploeg. Hun selectie hangt niet af van wat ze bij hun club doen." "Dan is er een groep met spelers-in-vorm die met elkaar strijden voor een plekje. Daar schenken we momenteel veel aandacht aan. En tot slot is er een groep met jongens die nog nooit voor de Rode Duivels speelden, maar zoveel kwaliteit hebben dat ze waardevol kunnen zijn. Ik wacht tot de laatste dag om mijn 26 te kiezen." Goede verstaanders snappen dat Martinez nog steeds overweegt om bijvoorbeeld Roméo Lavia mee te nemen naar Qatar.

Over Hazard en Trossard

Eenmaal de selectie op het vliegtuig zit, zal Eden Hazard - tot spijt van wie het benijdt - een dagelijks thema worden. De uitblinker van het WK 2018 kende een frustrerende aanloop richting de editie van 2022. Bij Real kreeg de aanvaller amper speelkansen. Toch twijfelt Martinez niet aan het belang van Hazard bij de nationale ploeg. "Eden is volledig toegewijd aan het team en maakt van ons een betere groep", klinkt het. "Hij wil dit WK alles geven. En in tegenstelling tot het EK is Eden nu pijnvrij."

De bondscoach noemt het aantal speelminuten van Hazard bij zijn club ook "niet relevant voor ons". Want een wereldkampioenschap is volgens Martinez met geen enkel ander toernooi te vergelijken. "Vincent Kompany was het perfecte voorbeeld in Rusland. Hij had lang niet gespeeld en werkte dan vier opeenvolgende wedstrijden in zeer korte tijd af. Dat komt omdat je 24 uur met elkaar kunt werken én door de adrenaline op een WK. We zullen Eden iedere dag helpen om zijn beste niveau te bereiken."

Eden is het niet gewoon om het tempo van een wedstrijd te moeten oppikken als invaller. Roberto Martinez

Martinez laat trouwens verstaan dat hij niet twijfelt aan de basisplek van Hazard. "Want Eden is een speler die matchen meer kan beïnvloeden als hij start. Hij is het niet gewoon om het tempo van een wedstrijd te moeten oppikken als invaller." Nochtans gingen de voorbije maanden steeds vaker stemmen op die claimden dat niet Hazard, maar wel Leandro Trossard titularis moet zijn in Qatar. Ook de bondscoach zag de Limburger schitteren in de Premier League. "Het is geweldig om zien wat Leandro presteert. Niet veel spelers lukten ooit een hattrick op Anfield of scoorden tegen City en Tottenham. Hij heeft de persoonlijkheid om grote momenten te beïnvloeden."

Happy Romelu

Veel grote zorgen heeft Martinez naar eigen zeggen overigens niet in de laatste weken voor het WK. "Saelemaekers was het meest trieste nieuws", aldus de bondscoach. "Door zijn spierblessure zou hij zonder ritme naar Qatar trekken. Ik weet dat Alexis hard werkt en zal hem zoveel mogelijk tijd geven."

Inter heeft nog 7 matchen voor het WK, dus Romelu zal veel tijd krijgen om zijn beste niveau te halen. Roberto Martinez

Over Romelu Lukaku zijn de meeste zorgen deze week gelukkig opgeklaard. De spits scoorde meteen bij zijn langverwachte wederoptreden voor Inter. Ook Martinez glunderde. "Het is goed dat Romelu meteen een happy moment kende. Hij zag er fris en scherp uit. Ik ben tevreden voor hem, want het was toch de eerste keer dat hij te maken kreeg met een ernstige spierblessure. Bovendien heeft Inter nog 7 matchen voor het WK, dus Romelu zal veel tijd krijgen om zijn beste niveau te halen."