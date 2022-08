100 dagen voor WK evalueert Roberto Martinez de dolle Duivelse zomer: "Ik heb twee grote zorgen"

Op vakantie in Ibiza stond de telefoon nooit stil. Roberto Martínez zag het deze zomer constant bewegen rond zijn Rode Duivels. Exact 100 dagen voor het WK evalueert de bondscoach met ons de sleuteldossiers. "Of Romeo Lavia een optie is? Soms ontwikkelen spelers zich sneller dan verwacht."

Bondscoach, om niet meteen over voetbal te beginnen: hoe was uw vakantie?

"(lacht) Prima. Ik ben twee weken weg geweest en neem ook volgende week nog vrij. Met de familie gaan we dan naar ons huis in Ibiza, maar natuurlijk stopt het nooit 100%. Deze week reisde ik naar Eindhoven om PSV - Monaco te zien. Een geweldige match met twee jonge Belgen, Johan Bakayoko en Eliot Matazo."

Zo zitten we toch onmiddellijk weer bij voetbal. Het was een drukke zomer rond onze Rode Duivels...

"Maar liefst negen Belgen onder de 24 jaar maakten een transfer in een grote competitie. En nog eens twee zetten vanuit België de stap hogerop. Die cijfers bewijzen dat we goed aan het werken zijn bij onze nationale jeugdploegen. Ook voor de ervaren internationals was het een positieve zomer."

Voor Toby Alderweireld, bijvoorbeeld.

"Het project van Antwerp was de perfecte stap voor Toby. Ze willen meestrijden voor de titel, met hem als sleutelfiguur en kapitein. Ach, ook toen hij in Qatar speelde, heb ik me nooit zorgen rond Toby gemaakt. Maar de betere competitie, spelers en grotere verantwoordelijkheid zullen alleen maar helpen richting het WK."

Met zijn jarenlange partner Jan Vertonghen gaat het voorlopig minder goed. Hij verloor zijn basisplaats bij Benfica.

"Er kwam een nieuwe trainer die wat dingen uitprobeert. Benfica is nu eenmaal een veeleisende club - er moet altijd gewonnen worden. Ik geloof dat Jan nu even een hobbel in de weg tegenkomt, maar dat het gewoon een momentopname is. Bovendien speelt Benfica Europees. Hij zal dus zeker zijn minuten krijgen." "Jan maakte dit ook al eerder mee - ik maak me dus niet echt zorgen. We moeten de situatie wel bekijken in september, want iedere speler heeft matchritme nodig op een WK."

Mijn twee grote zorgen zijn Adnan Januzaj en Jason Denayer. Ze zitten momenteel allebei zonder club. Over 5 weken is er een interland, over 13 weken het WK... Roberto Martinez

Voor Dedryck Boyata en Jason Denayer dreigt dat eveneens een probleem te worden.

"(knikt) Ik zal niet ontkennen dat dat een probleem is. Maar Dedryck maakte nog een goeie voorbereiding door bij Hertha Berlijn, hij zal wel een nieuw project vinden. Mijn twee grote zorgen zijn Adnan Januzaj en Jason Denayer. Ze zitten momenteel allebei zonder club. Over 5 weken is er een interland, over 13 weken het WK... Daar ontstaat dus een probleem. Maar ook een kans voor andere spelers."

Achterin denken we spontaan aan Arhur Theate en Wout Faes. De ene maakte al een grote transfer naar Rennes, de andere trekt wellicht naar Torino.

"Ik ben blij om vast te stellen dat we vóór hun grote transfer al achter hen stonden. Het is geweldig om de ontwikkeling van al die talenten te zien. Of ze klaar zijn om een rol te vervullen op het WK? Daar zullen hun prestaties op antwoorden. Het is voor mij een open strijd tussen de ervaren en de jonge spelers."

U benadrukte eerder wel al dat het een risico is om van club te wisselen met het oog op het WK.

"De transfers van Charles De Ketelaere (naar AC Milan) en Amadou Onana (naar Everton, red.) waren moedig, maar tegelijk ook rationeel. Beide spelers hebben daar goed over nagedacht: ze maakten de stap om progressie te maken. Dan gaat het om een rationeel risico dat je moet kunnen aanvaarden."

Nog een Duivel die wisselde van club en zelfs van positie: Axel Witsel bij Atlético.

"Diego Simeone speelde hem tijdens de voorbereiding uit in de driemansdefensie. Het wordt interessant om zien of dat ook het geval zal zijn in competitiematchen. Wellicht ziet Atlético hem niet als centrale verdediger, maar zagen ze in Witsel een optie door enkele blessures. Voor de Rode Duivels is hij vooral belangrijk in het middenveld."

Romelu is een voetballer die zijn menselijke kant met zich meedraagt. Hij moet happy zijn om te presteren en in Engeland was dat simpelweg niet meer het geval Roberto Martinez

De toekomst lijkt daar verzekerd. Romeo Lavia maakte afgelopen weekend indruk bij Southampton. Alleen maakte hij nog nooit deel uit van de selectie... Betekent dat sowieso geen WK?

"(lachje) Nee. Soms ontwikkelen spelers zich sneller dan verwacht - Romeo is er daar één van. Net zoals Johan Bakayoko, Zeno Debast en Koni De Winter. Tijdens de WK-selectie zal ik dat in mijn achterhoofd houden. We zijn open minded." "Jongeren moeten gewoon in een competitief kampioenschap spelen. Lavia deed dat 90 minuten lang tegen Tottenham. Dat bewijst dat je ontwikkeling niet kunt stoppen."

Hoe opgelucht was u eigenlijk toen Romelu Lukaku een uitweg vond bij Chelsea?

"Ik was bijzonder gelukkig voor hem. Zijn glimlach keerde terug, net als de wil om opnieuw te knallen in Italië. Kijk, Romelu is een voetballer die zijn menselijke kant met zich meedraagt. Hij moet happy zijn om te presteren en in Engeland was dat simpelweg niet meer het geval. Nu is hij klaar voor een grote, nieuwe uitdaging." "Ook Divock Origi en Christian Benteke vonden die. Bij Michy Batshuayi is het nog afwachten waar hij naartoe gaat, maar bij de Duivels heeft hij steeds gepresteerd. We moeten over enkele weken de knoop doorhakken of we met twee of drie diepe spitsen naar Qatar trekken."

Last but not least: Eden Hazard. Woensdagavond bleef hij 90 minuten aan de bank gekluisterd in de Europese Supercup.

"Toch onderging Eden een zeer interessante verandering in zijn mindset. Hij heeft weer een doel én voelt zich fit. Eden kan zijn lichaam weer vertrouwen en pushen. Dat is wellicht nog belangrijker dan het aantal minuten dat hij zal maken bij Real. Ik zie weer happiness bij Eden." "Ook Dries Mertens is bijna weer jong in gedachten door zijn nieuwe project bij Galatasaray. En wat Kevin De Bruyne doet bij Manchester City mag allerminst onderschat worden. Soms is de grootste uitdaging bij een club blijven die razendsnel vooruit gaat." "Voor de ervaren spelers was het dus een heel positieve zomer. Voor de jongeren geldt hetzelfde, maar daar is het risico groter. We zullen zien wat de komende 18 weken nog brengen..."