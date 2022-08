KBVB wil finalewedstrijden Nations League volgend jaar graag naar België halen

In de Nations League staan de Rode Duivels momenteel 2e in hun groep, op 3 punten van Nederland.



Als België groepswinnaar wordt en zich plaatst voor de finalematchen, dan wil de Belgische voetbalbond die eindronde graag in België organiseren. In het Koning Boudewijnstadion.





Het stadion moet dan wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten de 50.000

stoeltjes worden aangepast aan de normen van de UEFA. De kost hiervoor wordt

geschat op 3 miljoen euro.



De stad Brussel wil tegen dan ook renovatiewerken uitgevoerd hebben in het Koning Boudewijnstadion. Tribune 1 zal binnenin worden aangepakt met een renovatie van de perszaal en de kleedkamers. Dat zou 1 miljoen euro kosten.

Daarnaast zal ook de de atletiekpiste volledig vervangen worden en zal er tegen de Memorial Van Damme van 2023 een gloednieuwe baan liggen.

"Het is een belangrijke kost, maar het is geen grootse totaalrenovatie. Daar hebben we meer middelen voor nodig en dat kan de stad Brussel niet alleen", stelt Brussels schepen van Sport Benoit Hellings. "De renovatiewerken stonden al in de

steigers en worden nu echt concreet."