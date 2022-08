Gemotiveerder en fitter dan ooit: wordt dit eindelijk het jaar van Eden Hazard?

Mascotte

Drie jaar in de Spaanse hoofstad vulden de prijzenkast van Hazard, maar losten allerminst de verwachtingen in. Basisplaatsen kwamen er slechts sporadisch. Beslissende acties waren er nog veel minder.



Het is veelzeggend dat de aanvaller pas in de jongste voorbereiding zijn eerste Clásico tegen Barcelona speelde. Maar een promomatch in Texas is natuurlijk geen clash in Bernabéu of Camp Nou...

De stempel van "mascotte" die niks kon bijdragen op de grote momenten knaagde aan Hazard, die op 31-jarige leeftijd wil bewijzen dat hij nog zijn plaats heeft bij de internationale top.

Geen beter jaar daarvoor dan eentje met een WK, toch?

In het kopje zit het alvast goed bij Hazard. En ook lichamelijk is er beterschap na jaren vol blessureleed.

De dribbelkont liet in maart het metalen plaatje - dat hem naar eigen zeggen hinderde - uit zijn vervloekte enkel wegnemen. Dat leek de juiste keuze op basis van de voorbereidingsmatchen.

"Ik voel me weer fit", liet Hazard bij ESPN optekenen. "Ik kan weer doen wat ik wil op het veld. Hopelijk blijf ik nu twee à drie jaar fit, zodat ik nog wat van het spelletje kan genieten."