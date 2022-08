Real Madrid rekent makkelijk af met flets Frankfurt en mag vijfde Europese Supercup in prijzenkast zetten

Real Madrid - Eintracht Frankfurt in een notendop:

Karim Benzema was vorig seizoen Europees (samen met Courtois) dé uitblinker bij Real Madrid en ook het nieuwe Europese seizoen is hij in stijl begonnen. De Fransman lag aan de basis van de 1-0 en pikte ook zelf weer zijn goaltje mee. Treffer nummer 324 in het Real-shirt en daarmee gaat hij Raul (323) voorbij. Enkel Cristiano Ronaldo (450) scoorde vaker voor de Koninklijke.

Alaba opent score voor weinig sprankelend Real

Real Madrid, met Courtois in de basis en Hazard op de bank, nam de touwtjes meteen in handen in deze Supercup-finale. Toch was het Frankfurt dat op het kwartier voor het eerste gevaar zorgde. Na balverlies van Mendy bracht Borré Kamada alleen voor Courtois, maar de Rode Duivel voorkwam de 0-1 met een uitstekende redding.



Het antwoord van Real liet niet lang op zich wachten. Na een knappe combinatie legde Benzema de bal goed opzij naar Vinicius. De Braziliaan krulde zijn schot voorbij doelman Trapp, maar Tuta kon voor de lijn nog net de 1-0 voorkomen. Een korte opleving in een finale waar het tempo te laag lag om te begeesteren.



Pas met de rust in zicht schakelde Real een tandje bij. Trapp kon een schot van Vinicius nog net in hoekschop werken en daarop sloeg de CL-winnaar toe. Benzema kopte de bal tot bij Casemiro en die legde de 1-0 panklaar voor de vrijstaande Alaba.