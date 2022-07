Eden Hazard is trefzeker bij Real en oogst lof in de pers: "Hij heeft een klik gemaakt"

Het duel tussen Real Madrid en Club America werd gespeeld in de Verenigde Staten, in de thuisbasis van baseballclub San Francisco Giants. Thibaut Courtois kreeg rust, Eden Hazard mocht bij de rust invallen. Op dat moment stond het al 1-1, na goals van Henry Martin en Karim Benzema.



Hazard, die opnieuw als valse 9 speelde, verzilverde in de 55e minuut een penalty na een overtreding op Vazquez. Voor de Rode Duivel was het zijn eerste doelpunt in 188 dagen. Het was van 20 januari en het bekerduel tegen Elche geleden dat Hazard nog eens gescoord had voor de Koninklijke.



In de slotfase incasseerde Real Madrid nog een doelpunt van Alvaro Fidalgo, die nog een verleden heeft bij het B-elftal van Real.

Een gelijkspel dus, maar toch was er na afloop lof voor Eden Hazard in de Spaanse pers. Volgens Marca heeft onze landgenoot "duidelijk een klik gemaakt". "Hij doet er alles aan om te slagen. Als hij fit kan blijven, heeft hij nog altijd de kwaliteiten om het verschil te maken bij Real Madrid", meent Marca.



"Hazard werkte hard en speelde niet slecht. Hij bekroonde zijn goeie acties met een penaltydoelpunt."