BEKIJK: Real klopt Juventus in VS, invaller Hazard heeft voet in 2e goal

De onvermijdelijke Benzema dacht al na 8 minuten de score te openen, maar Valverde stond buitenspel. Maar 10 minuten later had de Franse spits toch zijn goaltje beet, vanaf de stip. Vinicius dwong die af bij een tackle van Danilo, ex-Real.



20 minuten voor het einde legde Asensio de eindstand vast. Hazard, die in de 63e minuut inviel voor Vinicius, dribbelde goed naar voren en had de pre-assist in huis. De Rode Duivel pakte uit met een fraaie een-twee met Asensio en vond Vallejo, die de bal panklaar legde voor Asensio.



Juventus had geen enkele bal tussen het kader, nog maar eens het bewijs van een manco aan spitsen na het vertrek van Alvaro Morata (terug naar Atletico Madrid na zijn huurbeurt) en Paulo Dybala, die met een vrije transfer naar Roma vertrok.



Juventus speelt donderdag nog een oefenmatch tegen zjin U23-ploeg, op 7 augusts volgt Atletico Madrid.



Voor Real was het de laatste voorbereidingswedstrijd. Op 10 augustus begint het aan zijn seizoen met de Europese Supercup tegen Frankfurt.