Qatar schenkt 20 gratis tickets, vlucht én verblijf aan Belgische fans voor openingsmatch: "Dacht eerst: dit is spam"

De organisatoren van het WK in Qatar willen er blijkbaar alles aan doen om er straks een sfeervol toernooi van te maken. Volle stadions zijn dan uiteraard essentieel.



Toch is het opmerkelijk dat het organisatiecomité iets meer dan een maand voor de start van het WK naar de 31 landen die zich kwalificeerden een mail stuurde met het bericht dat er per federatie 20 tickets verdeeld mochten worden voor de openingsmatch Qatar-Ecuador. De vlucht én het verblijf worden ook nog eens vergoed.



Wesley Ceulemans was een van die 20 supporters die, via de Belgische voetbalbond, een mail kreeg. "Ik dacht eerst: dit is spam of phishing of zo. Maar omdat ik de persoon bij de KBVB die de mail had gestuurd kende, heb ik het toch eens gecheckt en het bleek wel degelijk waar."

"De enige voorwaarde is dat we voor het WK arriveren én dat we minstens blijven tot de groepsfase. Er is ons zelfs verzekerd dat als België de groepsfase overleeft, we langer mogen blijven, zelfs tot de finale. Allemaal op hun kosten."