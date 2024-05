OHL of Club YLA: wie pakt met de beker zijn eerste trofee? "Leuven is favoriet, maar kan het de druk aan?"

wo 1 mei 2024 08:16

Is OHL vanavond aan het feest of kan Club de favoriet verrassen?

Het is dan wel een feestdag, maar ook op de Dag van de Arbeid moeten OHL en Club YLA vol aan de bak. In de finale van de Beker van België bij de vrouwen gaan beide teams op zoek naar de allereerste trofee in hun clubgeschiedenis. "Dat brengt druk met zich mee, maar ik verwacht een open wedstrijd", blikt analiste en ex-Club YLA-coach Heleen Jaques vooruit.

Woensdag staan OHL en Club Brugge voor de tweede keer in vijf dagen tegenover elkaar. Het play-offduel van afgelopen weekend kende geen winnaar (3-3), maar in de bekerfinale krijgen beide teams een herkansing. "OHL is het seizoen gestart met titelambities. Het staat nu ook in de bekerfinale, die bovendien in Leuven wordt gespeeld. Dan kan je wel zeggen dat het de favoriet is", blikt Heleen Jaques vooruit. De voormalige Red Flame is analiste en was tot eind maart T1 bij Club YLA.

"OHL heeft al enkele seizoenen de ambitie om voor de prijzen te spelen. Dat zal woensdag dus ook druk met zich meebrengen. De vraag is hoe de speelsters daarmee zullen omgaan."

Heleen Jaques stond dit seizoen nog aan het roer bij Club YLA.

Aanval vs. organisatie

Toch ziet Jaques ook een pijnpunt bij Leuven. "De Leuvenaars slikken wel wat doelpunten. In de competitie versloegen we met Club begin dit seizoen OHL al met 5-3. Als je hun zwaktes kan benutten - ik denk dan aan de snelle omschakeling - liggen er wel mogelijkheden." "OHL heeft dit seizoen wel enkele ervaren speelsters binnengehaald. In de eerste plaats Julie Biesmans, die al 8 titels en 2 Bekers won. Zij weet dus wat het is om voor prijzen te spelen."

OHL slikt gemakkelijk doelpunten. Als je hun zwaktes kan benutten, liggen er wel wat mogelijkheden. Heleen Jaques

"Voorin heeft OHL ook veel kwaliteit. Nikée Van Dijk, Jeslynn Kuijpers, Dalja Zomers ... Zij weten hoe ze een goal moeten maken. Maar die offensieve weelde zorgt ervoor dat het organisatorisch soms fragiel is."

"Club heeft dan weer veel creativiteit en snelheid op de flanken, met Rania Boutiebi en Angel Kerkhove", weet Jaques, die het huis goed kent. "Voor de rest moet Club het vooral van het collectief en de sterke organisatie hebben."

OHL op twee fronten

Twee teams die smachten naar een allereerste trofee: zal dat de speelsters niet verlammen? "Ik verwacht zoals in de competitie gewoon opnieuw een open wedstrijd", aldus Jaques. "Er zal niet met de handrem op gespeeld worden. Maar de druk leeft bij beide clubs om die eerste trofee te pakken. Er zijn speelsters die al een finale hebben gespeeld, maar een finale winnen is nog iets anders."

"De ervaring van winnaars als Julie Biesmans bij OHL en Davinia Vanmechelen bij Club kan doorslaggevend zijn."

OHL zit in zijn eindsprint, die bekerfinale onderweg zal de titelstrijd niet verstoren. Heleen Jaques

OHL doet in tegenstelling tot Club nog mee op twee fronten. In de competitie deelt het de koppositie met Anderlecht. Zal de belasting van de beker een rol spelen in de titelstrijd?

"Er zijn nog drie dagen rust ertussen. OHL zal het zeker niet nalaten om alles op alles te zetten in de beker", is Jaques stellig. "OHL is afgelopen weekend ook voluit gegaan, want het kon profiteren van de 0-0 in Anderlecht-Standard. Het team zit in zijn eindsprint, die bekerfinale onderweg zal de titelstrijd niet verstoren."